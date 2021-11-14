/661201/انجي-مراد-لجنة-الحوار-السياسي- بالتنسيقية-تناقش-موضوعات-تهم-الرأي-العام-ومشاكل-الشارع-المصري

قالت انجي مراد مسؤول لجنة الحوار السياسي بالتنسيقية، أن لجنة الحوار السياسي هي لجنة انُشئت ضمن استراتيجية التنسيقية الجديدة في اكتوبر 2021، والتي يتم الاعلان عنها رسميا اليوم، حيث تقوم بعقد الحوارات السياسية والندوات والصالونات والورش، حيث تراعي اساليب الحوار، وتقوم بعقد الحوار السياسي إما حواريا او على المنصات الالكترونية.

انجي مراد: لجنة الحوار السياسي بالتنسيقية تناقش موضوعات تهم الرأي العام ومشاكل الشارع المصري

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للتسيقية الأحزاب لتدشين الاستراتيجية الجديدة، مضيفة أن لجنة الحوار تعمل وفقا لمكونات الحوار الصحيحة وتراعي اختيار المتحدثين، وتضم اللجنة فريق عمل متخصص من الخبراء والسياسيين.

وتابعت:" أن اللجنة تتولى مراعاة الشكل الامثل لعرض الحوار واعداده، ووضع اهداف محددة من الحوار، من اراء ونتائج ملموسة.

وأضافت أنجي مراد مسؤول لجنة الحوار السياسي بالتنسيقية، أن اللجنة حرصت على مناقشة الموضوعات التي تهم الرأي العام او المشاكل التي تهم الشارع المصري، بهدف نشر الوعي ووالمعرفة، إضافة إلى الحصول على حوار سياسي ناجح، وإيجاد الحلول، وتسهيل عمليات التواصل والربط بين كافة الاطراف المعنية بهدف الاسراع في عجلة التنية المستدامة بالمجمهورية الجديدة.