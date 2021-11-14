/661202/النائبة-ريهام-عبد-النبي-تتقدم-ببيان-عاجل-بشأن-كارثة-سيول-أسوان

تقدمت النائبة ريهام عبد النبى، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، بشأن الكارثة الطبيعية التى ضربت محافظة أسوان، أشارت فيه إلى الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة وما أدت إليه من سقوط ودمار العديد من منازل محافظة أسوان وتشريد العديد من الأهالى والأسر الأسوانية، وأيضا إصابه ما يزيد على ٤٠٠ شخص من لدغ العقارب، و اقتلاع الأشجار من جذورها وسقوطها على الكثير من السيارات واقتلاع أعمدة الإنارة، مما تسبب فى انقطاع الكهرباء والمياه لأكثر من ٢٤ ساعة.

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وطالبت النائبة ريهام عبد النبي، في بيانها العاجل، بزيارة عاجلة من رئيس الوزراء والوزراء المعنيين للمحافظة للتوصل لحلول عاجلة للمشكلات التي خلفتها هذه الكارثة الطبيعية.

ومنذ بداية الكارثة، بذلت النائبة ريهام عبد النبي جهودا للتنسيق مع الجهات التنفيذية وعلى رأسها محافظة أسوان، للتعامل مع الأزمة التي طرأت على المحافظة وبحث سبل الخروج منها.

النائبة ريهام عبد النبي تتقدم ببيان عاجل بشأن كارثة سيول أسوان

وتدخلت النائبة ريهام عبدالنبى، لتوفير العديد من أمصال العقارب لمن أصيبوا بلدغات العقارب، وتوفير عربيات مياه لمستشفى أسوان التعليمي لمرضى الغسيل الكلوى، بعد أن تم قطع الكهرباء والمياه بالمدينة.

كما تدخلت النائبة ريهام عبدالنبى كذلك لفتح الدواوين والجمعيات الأهلية لاستقبال الحالات المتضررة من آثار السيول والتي هدمت منزلها بالكامل.