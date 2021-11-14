/661203/كليليان-مبابي-أردنا-تقديم-عرض-مميز-لجمهورنا

أكد كليليان مبابي، مهاجم المنتخب الفرنسي، سعادته البالغة بالفوز الكبير على كازاخستان والتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 بثمانية أهداف نظيفة في الجولة التاسعة من المجموعة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال كيليان مبابى فى تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، "نحن سعداء، أردنا التأهل بالطريقة، علمنا قليلاً أننا سنكون مؤهلًا لكننا أردنا تقديم عرض جميل لجمهورنا".

ووقع المهاجم الفرنسي كليان مبابي على أربعة أهداف "سوبرهاتريك" في الدقائق 6، 12، 32، و87، وتكفل زميله المهاجم كريم بنزيما بتسجيل ثنائية في الدقيقتين 55 و59، أما الثنائية الأخرى فقد حملت توقيع كل من لاعب خط الوسط أدريان رابيو والمهاجم أنطوان غريزمان في الدقيقتين 75، و84 من ضربة جزاء على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب فرنسا " العاصمة باريس.

ورفع منتخب فرنسا، حامل اللقب، رصيده بعد هذا الفوز، إلى 15 نقطة، وضمن تأهله مبكرا إلى مونديال قطر 2022.

وأصدر الاتحاد الفرنسي بياناً رسمياً، أفاد خلاله إصابة بوجبا في الفخذ الأيمن، ووسيغيب عن منتخب بلاده أمام كازاخستان يوم 13 نوفمبر، وفنلندا يوم 16 من الشهر نفسه".

تلقي فريق مانشستر يونايتد خسارة أمام غريمة التقليدي مانشستر سيتي، بنتيجة 0-2 في المباراة التى جمعتهما ظهر اليوم بالديربي ضمن منافسات الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري الإنجليزي، على ملعب "أولد ترافورد".

و تحدث النرويجى أولى جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن المباراة قال ، "بدأنا المباراة بشكل سيئ للغاية، وتألق دى خيا أبقانا في المباراة، السيتي لعب بشكل جيد، إنهم لا يمنحونك فرصاً للفوز بالكرة عليهم، لذا امتدحهم ولكن يجب علينا أن نتحسن في الفترة المقبلة".