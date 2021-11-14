سها سعيد بمؤتمر «استراتيجية التنسيقية» الجديدة:نحن أمناء على عقول الشباب

/661205/سها-سعيد-بمؤتمر-استراتيجية-التنسيقية-الجديدةنحن-أمناء-على-عقول-الشباب

قالت النائبة سها سعيد، امين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حرصنا على وجود اعضاء التنسيقية من الأحزاب المختلفة كونهم شريك مع الشباب المسيس المكون الرئيسي للتنسيقة وانه بالنظر إلي مسيرتنا بعهد قاطعناه بأن نعلي المصلحة الوطنية من خلال تنمية الحياة الحزبية والسياسية تحت شعار سياسة بمفهوم جديد، تلك المسيرة التي جعلتنا بمثابة قبلة للشباب السياسي والمعني بالعمل العام .

استراتيجية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وأضافت سها سعيد بكلمتها فى المؤتمر الصحفى لتنسيقية الأحزاب لتدشين الاستراتيجية الجديدة متابعة" نحن المستأمنين على عقول وطاقات واحلام شباب رأو فينا شركاء للنجاح والاحلام” ، لافتة إلى مشاركة تنسيقية شباب الاحزاب فى منتدي شباب العالم وبمشاركة 6 نواب للمحافظين من اعضاء التنسيقية،مؤكدة أن هذه التداعيات استلزمت استحداث مجموعات عمل جديدة على اساس نوعي لتكون بمثابة معمل فني لاخراج أوراق السياسات والمخرجات من ناحية وتكون مدرسة للكادر من ناحية آخرى تكشف عن مشروع للنخب السياسيية.

واوضحت سها سعيد” كان لابد من استحداث انماطا للتنوير لتواكب التنمية ولأخذ الريادة فى صياغة الخطط التنويرية ونكون نموذك تحتذي به الكيانات السياسية فى وضع الخطط التطويرية وبناء وبناء الهيكل التظيمية، ان الاستراتيجية الجديدةتناوزبت ضم الهيئات البرلمانية للمجلس التشريعي بغرفتية لتحقيق التكامل، إضافة غلى تطوير كافة لجان الدعم لتواطب متطلبات حجم النمكو لذي اصبح يتمع به الكيان وتطوير اللجان النوعية الي منتديات اتوسيع المشاركةوتنوع الخيتارت فى مخرج سياسي وفني واعلامي وفقا لاطار تنظيمي بشري والكتروني