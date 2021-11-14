/661207/محمد-عزمي-لجنة-التنظيم-بالتنسيقية-تمثل-أحد-لجان-الدعم-للكيان-المنظمة-للقواعد

قال النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ، مسئول لجنة التنظيم بالتنسيقية، أن هناك شعلة نشاط داخل تنسيقية الشباب، من خلال التدريبات الهامة والصالونات والأعمال داخل مجلسي النواب والشيوخ.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لتنسيقية الأحزاب لتدشين الاستراتيجية الجديدة، معرفا لجنة التنظيم والتي تمثل احد لجان الدعم داخل التنسيقية، والمسئولةعن تنظيم واعداد الفاعليات التي تشارك فيها، موضحا انها تنظم القواعد الداخلية بالتنسيقية وتعزز روح التشارك.

محمد عزمي: لجنة التنظيم بالتنسيقية تمثل أحد لجان الدعم للكيان المنظمة للقواعد

وأكد عزمي مسئول لجنة التنظيم بتنسيقية الشباب، ان اللجنة سياسية تتبنى سياسة واضحة في تدريب اعضائها على المراسم والبروتوكولات ومهارات التنيظم من اجل تنمية الالتزام ووثقل المهارت للمتدربين.

وأكد عزمي مسئول لجنة التنظيم بتنسيقية الشباب، ان اعضاء التنسيقية قامو بمجهود كبير خلال الفترة الماضية، وذلك بعمل ندوات وحضور أكبر قدر من الجلسات العامة.