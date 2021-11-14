أول ظهور لمصطفى فهمي بعد أزمته مع طليقته فاتن موسى..«صور»

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دوت الخليج يرصد تجاهل الفنان مصطفى فهمي لأزمته مع الإعلامية فاتن موسى.

مصطفى فهمي بكواليس السرب

شارك الفنان أمير صلاح الدين جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة تجمعه مع الفنان مصطفى فهمي من كواليس تصوير فيلم «السرب» وعلق عليها قائلًا: "مع الأستاذ مصطفى فهمي، الكواليس المنعشة.. فيلم السرب إخراج الاستاذ أحمد نادر جلال، وعلى الله التساهيل".

فيلم «السرب»

وشهد فيلم «السرب» إضافة جديدة بإنضمام الفنان محمد ممدوح والفنانة صبا مبارك لبطولة العمل مؤخرًا، والعمل يتناول قصة قتل الأقباط المصريين في ليبيا على يد الجماعات التكفيرية، وانتقام القوات المصرية لهم في فبراير عام 2015.

أبطال فيلم «السرب»

والفيلم من بطولة أحمد السقا، نيللي كريم، قصي خولي، شريف منير، دياب، أحمد حاتم، آسر ياسين، محمود عبدالمغني، كريم فهمي، ومجموعة كبيرة من الفنانين، والعمل من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

يتناول فيلم «السرب» قصة حقيقية عن الضربة الجوية التي نفذتها القوات الجوية في ليبيا ضد داعش.

ويناقش قضية الإرهاب، بصورة شاملة تكشف خباياه، ويتصدى لوقائع وتعريفات حول الإرهاب، والهوية والتضحيات من أجل الوطن والثأر، ورسائل أخرى يعمل عليها المؤلف.

قصة فيلم «السرب»

كما يدور الفيلم حول أكثر من محور، منها أحداث وقعت في ليبيا، وأخرى تمس الأمن المصري، ومدى قدرة المؤسسات الأمنية على الردع، والتواجد داخليا وخارجيًا.

هذا وقد أصدر مكتب محامية الإعلامية فاتن موسى، طليقة الفنان مصطفى فهمي، بيانًا يكشف تطورات الأزمة بينهما إلى تبادل الاتهامات، وتحرير المحاضر في قسم الشرطة، كما يوضح السر وراء انفصالهما.

نص بيان محامية فاتن موسى

طلاق الفنان مصطفى فهمي للإعلامية فاتن موسى، هو طلاق غيابي رجعي، ثابت بوثيقة الطلاق، أن عنوانها على شقة الزوجية، في شارع النيل- بالدقي، وثابت أيضا عدم جرأة الفنان مصطفى فهمي بتطليقها بنفسه، وإنما بموجب وكالة لأحد المحامين؛ تأكيدا على خِزيانه من ذلك التصرف الغادر، بعد زواج استمر أكثر من 4 سنوات ونصف، والترتيب تم في توقيت سفر الإعلامية فاتن موسى لحضور حفل خطوبة شقيقتها في لبنان، وتأكيده أنه يصاحبها في تلك الفرحة، ثم الاعتذار في آخر لحظة عن السفر، والاكتفاء بإرسال تهنئة لشقيقتها، عبر هاتفه الشخصي، يوم 21 أكتوبر، تاريخ حفل الخطوبة؛ يُبيّن مدى ترتيبه لأوراقه؛ حتى يحرم الأستاذة فاتن من أي حقوق لها لديه، وفقًا لقول الله -تعالى-: «فإمساكٌ بمعروف أو تسريحٌ بإحسان».

مكتب محامية فاتن موسى يتهم مصطفى فهمي باستيلائه على متعلقاتها

أما ما قام به الفنان مصطفى فهمي من إعلام الأستاذة فاتن عن طريق اتصال تليفوني من مكتب المحاماة، دون تسليمها صورة، أو إرسال صورة الطلاق عبر الواتساب؛ حتى تقف على حقيقة مركزها القانوني لتدبير أمرها؛ فهو يكون في الواقع، مكيدة واضحة وضوح الشمس، لرغبة وإرادة واضحة منه في الاستيلاء على متعلقات الإعلامية فاتن موسى طبقًا لما هو مُبيّن في المحضر، وما قررته على صفحتها.

وقيام مكتب محامي الفنان مصطفى فهمي بإعلانها بعد ذلك، عن طريق الخارجية، على عنوان مُجَهّل في لبنان؛ يُؤكد سوء النية المبيّتة من الفنان مصطفى فهمي، لعلمه على وجه يقيني، عنوان عائلة أستاذة فاتن، الذي قرّر المحافظة على عائلتها وسُمعتها وفقًا لبيانه الأخير!!، وذلك حتى يتم ضياع مدة العدّة، دون إخطار صحيح؛ لكي لا تصل إلى حقوقها الشخصية والشرعية والقانونية في الوقت المناسب.