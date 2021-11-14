النائب أحمد فتحي: لجنة التدريب بالتنسيقية تعمل فى إطار استراتيجي لتنمية الأعضـاء علمياً ومهاريا

/661209/النائب-أحمد-فتحي-لجنة-التدريب-بالتنسيقية-تعمل-فى-إطار-استراتيجي-لتنمية-الأعضـاء-علميا-ومهاريا

قال النائب أحمد فتحي، مسئول لجنة التدريب بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن لجنة التدريب والتطوير عملت علي دراسة وتحليل احتياجات الأعضـاء التدريبية ومطابقة ذلك برؤية التنسيقية ورسالتها، لافتا الى أن ذلك تم في إطار استراتيجي لتنمية الأعضـاء علمياً ومهاريا وذلك بإتباع خطوات منهجية بدأت بالتعاقد مع شركة Willis Towers Watson لعقد تقييمات الكترونية لأعضاء التنسيقية باستخدام أداة عالمية لإدارة المواهب لتحديد مواطن القوة لدي كل عضـو التي يمكن الاستفادة منها وتوظيفها والوقوف عن نقاط التنمية للعمل عليها من خلال برامج تدريبية مفصلة بناءاً على احتياجاتهم التدريبية وقد تم الحرص على عقد جلسات فردية لمناقشة نتائج تقييم كل عضو علي حدا لتحديد الخطوات الواجب اتخاذها بناءاً على نتائج التقييم.

دوت الخليج يرصد تفاصيل كلمة النائب أحمد فتحي فى الاستراتيجية الجديدة لتنسيقية شباب الاحزاب

نادي مدربي التنسيقية

وأشار النائب أحمد فتحي، فى كلمة اثناء المؤتمر الصحفي للتنسيقية لاعلان استراتيجيتها الجديدة، إلى تدشين نادي مدربي التنسيقية، وذلك لخلق كوادر تدريبية من أعضاء التنسيقية ليحققوا الاستفادة والاستمرارية في تدريب باقي الأعضاء، موضحا أن النادي انطلق في مارس الماضي وتم فتح باب التقديم للأعضاء ومن ثم عقد لجان تقييم للمتقدمين لقياس مهاراتهم التدريبية وتسجيل الموضـوعات، التي يمكن للمتقدم المشـاركة بها، وقد تم تقسيم المتقدمين إلي مدربين ومدربين مسـاعدين بناءا علي نتائج اللجنة ليتم بعد ذلك عقد تدريب مدربين لثقل مهارات ۲۰ عضـو من أعضاء النادي من خلال الاستعانة بمدرب معتمد، كما تم الاجتماع مع أعضـاء النادي لمناقشة رؤية ورسالة النادي وخطته المستقبلية وبالفعل نجح نادي مدربي التنسيقية في :

- وضع برنامج تدريبي متكامل ومكثف للأعضاء الجدد يتضمن المهارات السياسية، الشخصية، الإدارية والبحثية الهامة للكادر السياسي.

- القيام بتدريب (۷۵) عضـوا من الأعضاء الجدد علي ثلاث دفعات تدريبية علي مدار ثلاثة أشهر مع الحرص علي تقييم أداء المدرب من خلال خبراء التدريب وتقييمات المتدربين للمحافظة علي كفاءة التدريب .

- تدريب (30) عضـوا من المتطوعين بأنشـطة التنسيقية لثقل مهاراتهمالشخصية وخبراتهم السياسية.

- تصميم مشروع تدريبي متكامل للشباب المرشحة للمحليات يتضمن عدد من المحافظات ويقوم عليه أعضاء نادي مدربي التنسيقية.