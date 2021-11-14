علاء مصطفي بمؤتمر«استراتيجية التنسيقية»: التحول الرقمي سمة من سمات عصرنا الحالي وهو أساس فكر الجمهورية الجديدة

/661213/علاء-مصطفي-بمؤتمراستراتيجية-التنسيقية-التحول-الرقمي-سمة-من-سمات-عصرنا-الحالي-وهو-أساس-فكر-الجمهورية-الجديدة

قال النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ، أن العالم بأثره وفي القلب منه الدولة المصرية يتابع ما يحدث من تطور تكنولوجي هائل يساهم بشكل ملحوظ في إحداث تغير جذري في بيئة الأعمال والخدمات في المؤسسات الخاصة و العامة.

دوت الخليج

الاستراتيجية الجديدة لتنسيقية شباب الاحزاب

وأشار النائب علاء مصطفى، فى كلمته ثناء المؤتمر لالصحفي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أنه من الواضح للجميع أن "التحول الرقمي" أصبح سمة من سمات عصرنا الحالي وهو الأساس الذي تعتمد عليه الدولة المصرية في تطبيق فكر "الجمهورية الجديدة" لما يوفره من جهد ووقت ومال على المواطنين والهيئات الحكومية والخاصة، وهو ما يمكننا رصده من خلال توجهات الحكومة خلال السنوات الأخيرة في تطبيق الحلول التكنولوجية في كافة قطاعات ومشروعات الدولة.

الجمهورية الجديدة

واوضح النائب علاء مصطفي ، مسئول ملف الرقمنة والميكنة بتنسيقية باب الأحزاب، أنه تماشيا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمي، وتطبيقا لشعار "سياسة بمفهوم جديد" الذي تبنته التنسيقية منذ انطلاقها في كافة الممارسات والفعاليات والأنشطة، شرعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مواكبة هذا التطور التكنولوجي والاستفادة من ثورة المعلومات والاتصالات لتطوير بيئة العمل ودعم اتخاذ القرار داخل التنسيقية.

واكد علاء مصطفى، أن أحد الأهداف الرئيسة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال الأشهر القليلة الماضية هي تحويل كافة العمليات والأنشطة التي يقوم بها الزملاء نواب وأعضاء التنسيقية إلى عمليات الكترونية تساعد على تقليل وتوفير الجهد والطاقة، وتساهم في تسهيل متابعة سير العمل وتنظيم وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتدعم أيضا عمليات الحوكمة التي تسعى التنسيقية لتطبيقها.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أنه قام فريق متخصص من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتصميم وتنفيذ نظام رقمي متكامل فريد من نوعه ينظم العمليات والانشطة المختلفة داخل وحدات ولجان التنسيقية، ويسهل التواصل والعمل بين الأعضاء.

وأختتم، أود أن أؤكد لحضراتكم جميعا أن فريق العمل التقني سيعمل على توفير كافة السبل وتطويع التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وذلك لتقديم خدمات وحلول إبداعية ومبتكرة من أجل تسهيل عمل أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمساهمة في تقديم "سياسة بمفهوم جديد".