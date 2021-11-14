/661215/بالصور -الشباب-والرياضة-تحتفل-باليوم-العالمي-لمرض-السكري-تحت-شعار-صحتك-أهم

انطلقت أمس السبت احتفالية كبرى بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمرض السكري تحت شعار "صحتك أهم" وذلك تحت رعاية معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة وشركة استرازينيكا للأدوية وذلك بالمركز الأولمبي بالمعادي.

دوت الخليج

وبدأ اليوم بماراثون للمشي ثم عرض للكاراتيه وأعقبه بعد ذلك محاضرة توعوية عن أهمية الوقاية من مرض السكري وقد شارك في هذه الاحتفالية الدكتور أحمد جمعة معاون وزير الشباب والرياضة والنائبة الدكتورة رشا أبو شقرة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والدكتور جمال شعبان رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة والدكتورة غادة جمال الدين مدير الإدارة العامة بالقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة والدكتور عمرو حسن أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد بقصر العيني والدكتور أحمد السبعاوي أخصائي أمراض السكر والغدد الصماء بالمعهد القومي للسكر والدكتورة ياسمين حسن مدير وحدة رعاية ودعم المرضى بشركة استرازينيكا والدكتورة رحاب الفخراني مدير العلاقات العامة والخارجية لمؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة.

وتحدث الدكتور أحمد جمعة عن أهمية اليوم لتكوين نوع من التوعية للمواطنين لخطورة مرض السكري والتركيز على أهمية الوقاية منه والحد من مخاطرة للتمتع بصحة جيدة.

وأكدة النائبة الدكتورة رشا أبو شقرة على ضرورة رفع الوعي الصحي للجميع وتشجيع أفراد المجتمع بأكمله على العناية والاهتمام بالصحة العامة بشكل عام بجانب وضع برامج متميزة للحد من الإصابة بمرض السكري.

وصرح الدكتور جمال شعبان إن الاحتفال باليوم العالمي للسكر هدفه التوعية بعوامل الخطر بمرض السكري وأنه رسالة لكل الشباب على ضرورة الحفاظ على صحتهم وأن المشاركة جميلة ودعم الشباب على تحسين حالتهم الصحية والوقاية من كافة الأمراض.

وأكد الدكتور عمرو حسن أن هذا الاحتفال يهدف إلى رفع الوعي الصحي بأهمية الكشف المبكر على الأمراض المختلفة ومعرفة قياسات مستوى الضغط والسكر بالدم، وأيضًا معدل كتلة الجسم بصفة دورية وذلك للوقاية من مرض السكري.

بالصور... الشباب والرياضة تحتفل باليوم العالمي لمرض السكري تحت شعار "صحتك أهم"

وأضافت الدكتورة غادة جمال الدين بأن الاحتفال يأتي بدعم من وزير الشباب والرياضة لكافة الفاعليات وخطط النشاط بما يليق باسم أسرة الشباب والرياضة المصرية.

وأضاف الدكتور أحمد السبعاوي إن رفع مستوى الوعي حول تأثير مرض السكري وعن أهمية التشخيص المبكر ودعم المتضررين وضرورة تعزيز دور الأسرة في التثقيف الصحي في علاج داء السكري وزيادة الوعي حول العلامات التحذيرية للإصابة به.

وصرحت الدكتورة ياسمين حسن أن شركة استرازينيكا قد قامت بدعم ورعاية ملتقى اليوم العالمي لمرضى السكري للتوعية عن مرض السكري والأمراض المصاحبة له وأهمية الرياضة وتغيير نمط الحياة في الحماية من مرض السكري، ووضع المريض دائمًا في المقام الأول من خلال إدارة رعاية ودعم المرضى بشركة استرازينيكا.

وأعربت الدكتورة رحاب الفخراني على حرص مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة على المشاركة المجتمعية وأهمية رفع الوعي بممارسة الرياضة التي تساعد على تحسين مستويات السكر في الدم وخفض خطر الإصابة بأمراض القلب وإن هذا الاحتفال يهدف إلى نشر الوعي الصحي للمواطنين والحد من انتشار مرض السكري.

وفي نهاية الاحتفال قامت شركة استرازينيكا بتكريم الشخصيات العامة وأعضاء البرلمان الحاضرين وتنسيقة أحزاب الشباب والسياسيين.