حياة كريمة.. محطة مياه ومجمع خدمات بـ تل بنى عمران

جدة - نرمين السيد - تشهد قرية تل بنى عمران التابعة لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، عدة مشروعات مهمة، تساعد أهالى القرية والعزب التابعة لها وبعض القرى المجاورة، على تحسين معيشتهم للأفضل، وذلك ضمن مباردة "حياة كريمة".





وفى مقدمة تلك المشروعات، توسعة محطة المياه الصغيرة بالقرية وعمل عدة تطويرات بها، على مساحة 5457 مترا للوصول لأكبر عدد من المواطنين لتوصيل المياه الشرب النظيفة، وكذلك إنشاء كوبرى للقرية، وتوسعة مدرستين وبعض المنشآت الحكومية.

من جانبه، قام عامر طه، رئيس مركز ديرمواس، بتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية داخل قرية تل بنى عمران، والتى بدأها بتفقد الأعمال الجارى تنفيذها بمحطة مياه ديرمواس بجزيرة تل بنى عمران.

وقال إن المحطة ستشمل مبنى خزان أرضى، ومبنى مرشحات، ومبنى مروقات، حيث بدأ العمل بهذه التوسعات منذ 15/ 7 / 2021 ومقرر لها أن تنتهى فى 30/ 6 / 2022، وتخدم المحطة 250 ألف نسمة من أبناء قرى ديرمواس.

كما تابع تنفيذ الأعمال بمدرستى تل بنى عمران وجار عمل توسعة جناح بكل مدرسة لاستقبال أكبر عدد ممكن من الطلاب ومنع التكدس، الذى عانت منه المدرستين طوال سنوات طويلة.

وأوضح أن القرية تشهد كذلك إنشاء مبنى للخدمات الحكومية، ومجمع زراعى، وكوبرى تل بنى عمران، مشدداً على مضاعفة الجهود المبذولة، ومواصلة العمل لساعات متأخرة لسرعة الإنجاز مع الالتزام بمعايير الجودة، وتذليل كل العقبات وأى مشاكل تعوق العمل.