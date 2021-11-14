حى أول المنتزه بالإسكندرية يطلق مبادرة تدعو للسلام وتقبل اختلاف الآخر

جدة - نرمين السيد - أطلق حى أول المنتزه بالإسكندرية مبادرة تدعو للسلام وتقبل اختلاف الآخر، وذلك بالتنسيق مع شباب الجاليات العربية المقيمة بالإسكندرية وشباب الجامعات وإحدى الجمعيات الخيرية والخدمية.





وقالت رئيس حى المنتزة المهندسة جيهان مسعود - فى بيان اليوم الأحد - إن "المبادرة ستستمر لمدة 15 يوما، وتعد بمثابة رسالة بأن السلام للجميع، إضافة إلى تجميل عدد من الأماكن بنطاق الحى، حيث ستتضمن وضع شوالى زهور على جانبى الطريق الذى يضم مسجد شرق المدينة وكنيسة القديسين بمنطقة سيدى بشر بنطاق الحى وسط أجواء من التسامح والود والإخاء، ورسم صور معبرة عن معنى المبادرة بسور حديقة مسجد سيدى بشر بطريق الكورنيش".

ومن ناحية أخرى، تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المدير المسئول عن مطعم وثلاجة "بدون ترخيص" بمنطقة باب شرقى وسط المدينة وبحوزته 4 أطنان من الأسماك المجمدة مجهولة المصدر وبدون فواتير، تمهيدا لطرحها للبيع وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.