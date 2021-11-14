السفير الصينى: الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع مصر نموذج يحتذى به

جدة - نرمين السيد - أكد سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين تعد نموذجا يحتذى به فى العلاقات والمصالح بين الصين والدول العربية والأفريقية، مشيرا إلى أن بكين قدمت 4 دفعات من اللقاح الصينى كهدية لمصر، فضلا عن بدء الإنتاج المشترك للقاح المضاد لكورونا الذى يعد الأول فى القارة الأفريقية.





وثمن السفير الصينى عمق العلاقات مع مصر، معربا عن شكر بلاده للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أرسل التهنئة لأمين عام الحزب الشيوعى الصينى شى جين بينج، بمناسبة مئوية تأسيس الحزب، مشيرا إلى أن مصر تعد أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية منذ 65 عاما.

جاء ذلك فى كلمة السفير الصينى فى الجلسة الافتراضية التى عقدت اليوم عبر تطبيق زووم حول مفاهيم الجلسة السادسة للحزب الشيوعى الصينى.

وأكد أن التعاون التجارى والاقتصادى بين البلدين يشهد تطورات إيجابية حيث أن الصين تعد الشريك التجارى الأول لمصر لمدة 8 أعوام متتالية، بجانب الاستثمار الصينى النشيط فى مصر، وكذلك منطقة التعاون الصينى – المصرى فى السويس (تيدا)، فضلا عن المشروعات التى يتم تنفيذها فى العاصمة الإدارية الجديدة وبناء الأبراج فى مدينة العلمين الجديدة وإنتاج السيارات الكهربائية.

وقال إن مبادرة الحزام والطريق تتماشى مع رؤية مصر التنموية 2030، والمبادئ الاسترشادية للرئيس عبدالفتاح السيسى فى مبادرة "حياة كريمة"، مؤكدا أن مصر تحتل أولوية فى السياسة الخارجية للصين التى تحافظ على التواصل مع كافة الأحزاب السياسية فى مصر فى إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وأضاف أن الحزب الشيوعى الصينى يتواصل باستمرار وبشكل دائم مع الأحزاب المصرية من خلال المنتديات والجلسات الافتراضية خلال الفترة الماضية، وذلك بالرغم من تداعيات جائحة (كوفيد -19).

وفى سياق آخر، أكد السفير الصينى أهمية الجلسة السادسة للحزب الشيوعى الصينى التى عقدت مؤخرا لأنها تتزامن مع ذكرى مرور 100 عام على تأسيس الحزب الذى حقق إنجازات عظيمة للأمة الصينية، حيث أرسلت الجلسة السادسة رسائل هامة مفادها أن الحزب يسعى إلى تحقيق السعادة للشعب الصينى والدفاع عن المصالح والثورة الجديدة والاشتراكية ذات خصائص صينية فى العصر الجديد على نحو شامل، وبناء الحضارة الصينية ودعم القدرات الدفاعية والجيش الوطنى.