/661214/الداخلية--مقتل-عنصر-شديد-الخطورة-في-مواجهات-حاسمة-مع-الشرطة-بأسيوط

لقي اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بأسيوط، اليوم الأحد، فى مواجهة حاسمة لقوات الشرطة، لقي أحدهما مصرعه، وأصيب الآخر بعد تبادل إطلاق النيران، وأشارت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم، بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، قيام «أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط، سبق اتهامه فى 5 قضايا ما بين " قتل، شروع فى قتل، سلاح» ، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضيتى «"قتل" محكوم عليه فيها بالسجن 15 سنة، «سلاح» محكوم عليه فيها بالسجن 5 سنوات»، ​بالإتجار فى الأسلحة والذخائر غير المرخصة وبيعها لأطراف الخصومات الثأرية، فضلاً عن قيامه بتصنيعها بمعاونة بعض العناصر الإجرامية مُتخذاً من غرفة أعلى مسكنه كورشة لتصنيعها.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مقتل عنصر شديد الخطورة في مواجهات مع الشرطة بأسيوط إطلاق الأعيرة النارية وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم استهدافه ونجل عمه المقيم بذات الناحية بحملة مكبرة بالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى، ولدى إستشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهما القوات بالمثل ونجحت في السيطرة على الموقف، مماأسفر عن ذلك مصرع الأول، وإصابة الثانى، وعُثر بجوار الأول وبحوزة الثانى على « 2 بندقية آلية، 2 فرد محلى، عدد 8 خزينة، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة»، كما عُثر بداخل الورشة على «2 بندقية آلية، 6 بنادق خرطوش، 23 فرد محلى، أجزاء وأدوات التصنيع». المضبوطات وبلغ إجمالى المضبوطات كالأتي:- «35 قطعة سلاح نارى، «4 بنادق آلية، 6 بنادق خرطوش، 25 فرد محلى» وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 8 خزينة، حافظة جلدية لحمل الخزائن»، وعلى الفور تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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