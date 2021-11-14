«أمام القضاء المصري»..بلاغ للنائب العام ضد زكريا بطرس يطالب بمحاكمته

/661217/أمام-القضاء-المصريبلاغ-للنائب-العام-ضد-زكريا-بطرس-يطالب-بمحاكمته

قدم المحامي عمرو عبد السلام، ببلاغ للنائب العام المستشار حماده الصاوي، اليوم الأحد، ضد القمص زكريا بطرس المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية بفتح تحقيق عاجل وموسع وتكليف مكتب التعاون الدولي بإصدار أمر بضبط وتسليم المبلغ ضده والتنسيق مع السلطات الأمريكية بتسليم الذكور إلى السلطات المصرية لمحاكمته أمام القضاء المصري.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل بلاغ للنائب العام ضد زكريا بطرس يطالب بمحاكمته أمام القضاء المصري

بلاغ للنائب العام

وكان قد أكد البلاغ في نصه إن المبلغ ضده قد دأب منذ سنوات علي نشر فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الفيسبوك مستخدما بعض القنوات الفضائية التي يتم بثها من الولايات المتحدة الأمريكية والتي تتعمد الإساءة إلى الدين الإسلامي ونبي الرحمة سيدنا محمد صل الله عليه وسلم حتي فوجئ ما يقرب من مليار ونصف المليار مسلم حول العالم بقيام المذكور بتاريخ 13/11/2021 بإذاعة فيديو يتضمن الإساءة إلى النبي محمد صل الله عليه وسلم من خلال موقع الفيديوهات المصورة يوتيوب بطريقة فجة مما أثار غضب عموم الشعب المصري قاصدا من ذلك غرس بذور الفتنة الطائفية بين قطبي الامة المصرية مما دعي الكنيسة الارثوذكسية الي اصدار بيان لعموم المسلمين بالتبراء من أفعال هذا المجرم الإرهابي وأنه لا يمثل الكنيسة ولا الشعب الكنسي وأنه قد ضل الطريق وتم فصله من الكنيسة بسبب أفعاله وتصرفاته التي لا تتفق وقيم المسيحية السمحة.

جريمة ازدراء الأديان

والجدير بالذكر إن المبلغ ضده قد ارتكب جريمة ازدراء الأديان المنصوص عليها بالمادة 98 فقرة (و) من قانون العقوبات والتي تنص علي انه (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمي اليه.

قانون العقوبات المصري

وأستكمل البلاغ إلى أنه كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات المصري على أنه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه كل من شوش على إقامة شعائر ملة، أو دين، أو احتفال، أو رموز، أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.

إحداث فتنة

فإذا كان الغرض من ارتكاب ذلك هو إحداث فتنة، أو تهديد، أو زعزعة الوحدة الوطنية ،تكون العقوبة المشددة لمدة سبع سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، وتكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات، إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابي إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية.وتنص المادة الثالثة من قانون العقوبات المصري على أنه "كل مصري ارتكب وهو في خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه".

وأختتم بالتفضل بقيد الشكاية بدفتر العرائض وفتح تحقيق عاجل وموسع وتكليف مكتب التعاون الدولي بإصدار أمر بالقبض عليه وتسليم المبلغ ضده والتنسيق مع السلطات الأمريكية بتسليم الذكور إلى السلطات المصرية لمحاكمته أمام القضاء المصري .