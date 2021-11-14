/661218/شيماء-عبد-الآله-أساس-عمل-التنسيقة-التوافق-والاجتهاد-والسعي-الى-التأهيل--ونفخر-بانتمائنا-للكيان

قالت الدكتورة شيماء عبد الآله مسئول المنتديات والمتحدث الرسمي لتنسيقة شباب الاحزاب والسياسيين، أنه بعد مرور 3 سنوات من الاجتهاد والعمل الدوؤب والتأكد من جودة مسارات العمل، أعلنت تنسيقية شباب الاحزاب الاستراتيجة الجديدة بما يتوافق مع العمل على التطوير والنجاح، حيث تحويل لجانها النوعية من إلى منتديات موسعه تتيح الفرصة في طرح مبادرات وملفات متنوعة تعرض على صناع القرار والتنفيذيين في مصر.

دوت الخليج جاء ذلك خلال كلمتها اثناء المؤتمر الصحفي للتنسيقية لاعلان استراتيجيتها الجديدة، مشيرة إلى أنه تم اطلاق 7 منتديات ويتكون كل منهم من فريق عمل ثابت، وفرق متغيره أيضا، موضحة أن اساس عمل التنسيقة هو التوافق والاجتهاد والسعي الى التأهيل والاستمرار على النجاح من اجل تقديدم سياسة بمفهوم جديد. الدكتورة شيماء عبد الآله: نفخر بانتمائنا للكيان وسنظل واختتمت:" نفخر بانتمائنا لهذا الكيان وسنظل ونرجو من الله التوفيق وان نكون عند حسن الظن".

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