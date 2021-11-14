رسمياً: تأجيل مباراة زمالك ٢٠٠٣ مع طلائع الجيش بدوري الجمهورية

/661219/رسميا-تأجيل-مباراة-زمالك-٢٠٠٣-مع-طلائع-الجيش-بدوري-الجمهورية

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا لنادي الزمالك يخطره بتأجيل مباراة فريق ٢٠٠٣ أمام طلائع الجيش بالجولة السادسة من بطولة الجمهورية للناشئين والتي كان مقررا لها يوم الخميس المقبل ١٨ نوفمبر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقرر أن تقام المباراة يوم الإثنين الموافق ٢٢ نوفمبر الجاري وفقا لما ورد بالخطاب ، وذلك بسبب تعديل موعد انتهاء دورة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب مواليد ٢٠٠٣ والمقامة حاليا في تونس . يذكر أن اتحاد الكرة قرر تأجيل جميع لقاءات الجولة السادسة لباقي الفرق أيضا ، لتقام وفقا للمواعيد السالف ذكرها .

تدريبات الزمالك

ويواصل نادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تدريباته الجماعية اليوم الأحد ، والتي من المقرر غقامتها في تمام الساعة الثالثة عصرا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يتجمع اللاعبون في مقر القارس الأبيض في الثانية ظهرا قبل خوض تدريبات الإطالات في الثانية والنصف بمجمع الصالات بالقلعة البيضاء.

ويواصل الفريق استعداداته للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد الإسماعيلية.

باتريس كارتيرون

وزادت التكهنات حول مصير باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك، خاصة أنه تلقى هزيمة قاسية أمام الأهلي بديربي القاهرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وهناك أخبار تفيد بوجود مفاوضات من جانب إدارة السد القطري مع المدرب الفرنسي، ليكون بدلا لتشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق للفريق، والذي رحل إلى إسبانيا لتدريب برشلونة.

مرتضى منصور ينوى تحرير محضر ضد وزارة الشباب والرياضة

كشف مصدر قريب من مرتضى منصور بأنه ينوي، التقدم ببلاغ ضد وزارة الشباب والرياضة، بسبب عدم عودته حنى الأن بشكل رسمي لرئاسة نادي الزمالك.

وكان قد أمهل مرتضى منصور فى وقت سابق وزارة الشباب والرياضة حتى أمس السبت، لتنفيذ حكم عودته للزمالك، واذا لم يحدث قد يلجأ لتحرير محضر فى قسم شرطة العجوزة لتمكينه من تنفيذ الحكم الصادر لمجلسه من القضاء الإدارى بالغاء قرار الجهة الإدارية بتجميد مجلسه المنتخب.