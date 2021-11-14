/661225/تعرف-على-حكام-مباراة-مانياما-وبيراميدز-في-ذهاب-الكونفدرالية

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد مباراة إيه إس مانياما الكونغولي في ذهاب دور ال٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في كينشاسا، وتحديد طاقم حكام اللقاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أكد الكاف في خطابه أن المباراة تم تحديد الثالثة عصرا بتوقيت كينشاسا موعدا للقاء، الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، على أن تقام بملعب الشهداء في مدينة كينشاسا العاصمة الكونغولية.

وبدير المباراة طاقم حكام من أثيوبيا بقيادة الحكم، بيلاي تاديسي، ويعاونه كيندي موسي المساعد الأول، وجيزوا بيلباو، المساعد الثاني، وليمي نيجويسي الحكم الرابع.

ويراقب المباراة، أليكسيس ناشيمانا من رواندا، ويراقب الحكام، عبده علي محمد من جيبوتي، ويراقب تطبيق إجراءات فيروس كورونا الطبيب جيسيلي ديميا من الكونغو.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره النادي المصري في الثالثة عصر يوم ١٩ نوفمبر الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الرابعة من الدوري قبل أن يستضيف إيسترن كومباني يوم ٢٢ من ذات الشهر في الجولة الخامسة بملعب الدفاع الجوي، فيما يسافر بعدها ليحل ضيفا على إيه إس مانياما الكونغولي يوم ٢٨ نوفمبر بكينشاسا في ذهاب دور ال٣٢ التكميلي كم كأس الكونفدرالية الأفريقية، في حين يقام لقاء الإياب يوم ٥ ديسمبر باستاد الدفاع الجوي.

عاد إسلام عيسى صانع ألعاب فريق نادي بيراميدز إلى الملعب مجددا بعد غيابه مؤخرا لإجراء الجراحة في الأنف والتي خضع لها خلال الأسابيع الماضية.

وخضع عيسى لجراحة طبية قبل عدة أيام لإصلاح كسر في الأنف تعرض له خلال مباراة عزام في ذهاب دور ال٣٢ من كأس الكونفدرالية الأفريقية بتنزانيا.