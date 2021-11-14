«بكفالة 5 آلاف جنيه»..إخلاء سبيل المتهمين في واقعة بوابة حقوق الإسكندرية

/661226/بكفالة-5-آلاف-جنيهإخلاء-سبيل-المتهمين-في-واقعة-بوابة-حقوق-الإسكندرية

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح باب شرقي بالإسكندرية، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل المتهمين في فيديو خناقة كلية الحقوق، بكفالة مالية وقدرها 5 آلاف جنية لكل منهم، بعد اتهامهم بالمشاجرة وحيازة أسلحة بيضاء أمام بوابة كلية الحقوق، وبسؤال شهود العيان أمام رجال المباحث عن الواقعة، وعلى الفور تم تفريغ كاميرات المراقبة بمكان الواقعة بمعرفة المختصين.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إخلاء سبيل المتهمين في فيديو خناقة بوابة حقوق الإسكندرية بكفالة 5 آلاف جنيه

استغاثات بعض الطالبات

والجدير بالذكر أن النيابة العامة قد قررت في وقت سابق باب شرقي في الإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول واقعة، إصابة طالبين أحدهما مُقيد بكلية الآداب، بجرح قطعي أسفل الذقن، وسجحة في أحد الذراعين، علي اثرها تم نقله إلى المستشفى الرئيسي الجامعي «الميري» لإسعافه، وأخر مقيد بكلية الحقوق، بسحجات في مختلف أنحاء الجسم، عقب نشوب مشاجرة استخدمت فيها سلاح أبيض "كتر" واعتداءات بالأيدي، واستخدام كرسي خشبي، وسط استغاثات بعض الطالبات، أمام الباب الرئيسي لكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، الكائنة في شارع «سوتر» منطقة الشاطبي.

النيابة العامة

كما قررت النيابة العامة، بالتحفظ علي كاميرات المراقبة الموجودة أمام المجمع النظري، والمحال التجارية المجاورة لفحصها، وسرعة استعجال التقرير الطبي الخاص بالطالب المصاب "المتهم الثاني"، وجارٍ التحقيق مع «المتهم الأول»، وضبط باقي أطراف المشاجرة.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إشارة من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشادة كلامية نشبت خارج نطاق الحرم الجامعي، أمام أحد محال تناول الأطعمة السريعة بين طالب بالفرقة الأولى، كلية الحقوق، "طرف أول"، وطالب بكلية الآداب، وشقيقه، وشخص ثالث مجهول "طرف ثانٍ"، علي اثرها تجددت المشادة أمام بوابة الكلية المُطلة على شارع "سوتر" من الخارج، وتطورت إلى مشاجرة، قام على أثرها طالب كلية الحقوق، بالاعتداء على طالب كلية الآداب، مستخدمًا آلة حادة "كتر" ما أدى إلى إصابته، فحاول الهرب إلى داخل كلية الحقوق من خلال الباب الفرعي.

التحريات الأولية

وأشارت التحريات الأولية أنه وأثناء ذلك قام الأمن الإداري بغلق البوابة، مع تواجد عدد كبير من الأفراد في الشارع، خشية دخول أطراف الواقعة إلى الكلية، وعدم امتداد المشاجرة إلى داخل الحرم الجامعي، وعقب ذلك قام طالب كلية الآداب "المتهم الثاني"، ومن معه بالتعدي على طالب كلية الحقوق "المتهم الأول"، بالأيدي، وبكرسي خشبي، ونتج عن ذلك إصابته بسحجات في أماكن متفرقة من الجسم.