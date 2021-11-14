لحماية نفسك أولا.. لا تمارس هذا السلوك المرورى الخطير

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جدة - نرمين السيد - وتوضح الصور التالية، أحد هذه السلوكيات المرورية الخطيرة لسائق سيارة نقل، والتى قد تتسبب فى وقوع حادث يؤدى بأروح المواطنين، ونناشد بالتوقف عن التوقف عن تلك التصرفات المؤذية.
وأكدت دراسة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، مؤخرا، أن نحو 40% من إجمالى أعداد الحوادث على الطرق السريعة تتسبب فيها سيارات النقل، وأن نسبة القتلى فى تلك الحوادث تصل إلى 50% من إجمالى أعداد القتلى.
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