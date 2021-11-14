فيديو- جهود الحكومة فى تحسين البنية التحتية خلال 7 سنوات

جدة - نرمين السيد - وأوضح الفيديوجراف مشروعات البنية الأساسية التى تمت فى العديد من القطاعات، فعلى مستوى قطاع الطرق والكبارى، زادت مصر من استثماراتها خلال الـ3 سنوات السابقة بأكثر من 90%، وفى قطاع الإسكان بلغ حجم الاستثمارات 79 مليار جنيه فى 2019/2020 تم من خلالها تنفيذ 194.2 ألف وحدة، وحول دعم البنية التحتية للتصنيع تم إنشاء 17 مجمعا صناعيا فى 15 محافظة خلال الـ 6 سنوات الماضية ساهموا فى توفير 43 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة للشباب، بالإضافة إلى إقامة مجتمعات مستدامة؛ حيث أنفقت الحكومة المصرية 2.3 مليار دولار فى تطوير العشوائيات، وتعمل على إنشاء العديد من المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، ومدينة شرق بورسعيد الجديدة، وغيرها. وتستهدف الحكومة المصرية أيضا تحقيق توازن إقليمى فى تطوير البنية التحتية؛ حيث تهدف مبادرة "حياة كريمة" إلى تنمية القرى المصرية من خلال تطوير مشروعات البنية التحتية فى مختلف المجالات، بتكلفة إجمالية تزيد على 700 مليار جنيه على مدى 3 سنوات.

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