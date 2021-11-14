54 مليون منتفع من التأمين الصحى

جدة - نرمين السيد - وخلال الاجتماع قدم الدكتور محمد ضاحى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، شرحا عن الخدمات الوقائية، التشخيصية، العلاجية، التأهيلية، المقدمة لمنتفعى التأمين الصحى، والبالغ عددهم حوالى 54 مليون و500 ألف من موظفى الحكومة والقطاعين العام والخاص، وأصحاب المعاشات، وطلاب المدارس والمواليد، والأرامل والمرأة المعيلة.

كما جرى الاطلاع على التوسعات الجارية وأعمال التطوير بمستشفيات التأمين الصحى، والبالغ عددها 36 مستشفى على مستوى الجمهورية من ضمنها 3 مستشفيات تخصصية لخدمات الأطفال، بإجمالى طاقة استيعابية 4804 سرير داخلى و804 سرير رعاية مركزة، و271 حضانة، و22 بنك دم، و35 وحدة غسيل كلوى بطاقة 825 ماكينة، بالإضافة إلى 311 عيادة شاملة، و8006 عيادات داخل المدارس، و622 وحدة ثنائية وثلاثية (مكونة من تخصصين أو ثلاث تخصصات)، و240 معمل تحاليل، و94 مركز علاج طبيعى، و23 مركز سكر، فضلا عن 38 لجنة طبية عامة.

وجرت مراجعة الخدمات الطبية وبرتوكولات العلاج المحدثة بمختلف التخصصات الطبية بمستشفيات التأمين الصحى، والخدمات الطبية المستحدثة لأول مرة بمستشفيات الهيئة مثل "زراعة الصمام الأورطى بواسطة القسطرة"، وتم إجراء 109 عمليات حتى الآن، بالإضافة إلى إدراج خدمة "إصلاح تمدد الشريان الأورطى الباطنى باستخدام الدعامة المغطاة" وتم إجراء 75 عملية حتى الآن، فضلا عن التوسع فى خدمات جراحة المخ والأعصاب، وإنشاء منظومة متكاملة لتوفير الأجهزة التعويضية لمنتفعى التأمين الصحى.

كما جرت متابعة سير العمل بالخدمات الطبية التى تقدمها مستشفيات هيئة التأمين الصحى ضمن مبادرات (100 مليون صحة)، كما اطلع على معدلات إجراء العمليات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ"منع قوائم الانتظار"، حيث يصل متوسط العمليات التى تتم بمستشفيات الهيئة إلى 7 آلاف عملية شهريا فى ظل جائحة كورونا.

وجرى التشديد على ضرورة الإسراع من توريدات مضخات الأنسولين للأطفال مرضى السكر، والتى تجريها الهيئة العامة للتأمين الصحى بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد، مؤكدا توفير كافة سبل الدعم للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لمنتفعى التأمين الصحى، مع ضرورة التنسيق بين هيئة التأمين الصحى وهيئات التأمين الصحى الشامل الجديد، فى إطار التكامل بين جميع الهيئات المعنية لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين فى ظل تطبيق المنظومة الجديدة.