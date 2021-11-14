محافظ الشرقية يُفاجئ العاملين بمستشفى أبو حماد المركزي ويُشدد على تقديم خدمة...

في إطار متابعته المستمرة لسير إنتظام العمل بالمستشفيات المركزية والعامة بنطاق المحافظة...

فاجئ الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية العاملين بمستشفى أبو حماد المركزي للوقوف على مستوي الخدمات الصحية والعلاجية المؤداة للمرضي وللمترددين على المستشفى ، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية وتواجد الأطباء وطاقم التمريض بالأقسام الطبية المختلفة مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

شهدت جولة المحافظ بالمستشفى تفقد أقسام الإستقبال والغسيل الكلوي والحروق واطمأن المحافظ على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضي بصورة جيده ، مشدداً على ضرورة إنتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمة بالمستشفى للحفاظ على سلامه المرضي ، وكذا تفقد صيدلية المستشفى للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها مؤكداَ على ضرورة توافر الأدوية اللازمة للمرضى وحفظها بطريق جيدة ومراجعة تاريخ صلاحيتها أولاً بأول.

كما حرص محافظ الشرقية على الإستماع لعدد من المرضي والمترددين على المستشفى واستفسر منهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم ، مشدداً على إدارة المستشفى بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمرضي ومراجعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية المترددين على المستشفى والأطقم الطبية.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته الميدانية لمتابعة سير إنتظام العمل بالمستشفيات المركزية والعامة والتأكد من تقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي والمترددين عليها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال وقائع الإهمال والتقصير في العمل.

هذا وقد أصدر الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم ( 9407) لسنة 2021 بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد محمد عبد المنعم العطار - إستشاري العظام بمستشفى الأحرار بالزقازيق وعضوية كل من :-

· الدكتور شريف محمد عيسى رمضان - بمستشفى الأحرار

· السيد / أيمن عبد القادر عليوة - مسئول مالي بمستشفى الأحرار

· السيد / عبد العزيز عبد القادر - مسئول إداري بمستشفى الأحرار

· السيد / حازم إسماعيل عبد الرازق - بإدارة الحسابات بمستشفى الأحرار

· السيد / ناصف موسى السيد بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة " مقرراً "

تختص اللجنة بالإنتقال على الطبيعة لمستشفى أبو حماد المركزي وفحص أي تجاوزات أو شكاوى في الأعمال ، وكذا فحص سجلات المستشفى وتذاكر الدخول وبيان عما إذا كان يوجد ثمه مخالفات من عدمه ، وبيان ماهيه طبيعه ونوع المخالفات والمسؤول عنها تحديداً وسند المسؤولية على أن تعد اللجنة تقريراً للعرض على المحافظ خلال إسبوع من تاريخه .