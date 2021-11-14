/661243/رفع-جلسة-النواب-بعد-الانتهاء-من-أول-20مادة-بقانون-المالية-الموحد

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على 20 مادة من مواد مشروع قانون المالية العامة الموحد.

دوت الخليج وشارك في جلسة اليوم، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعددا من ممثلي الحكومة في الجهات المعنية بمشروع القانون. رفع جلسة النواب بعد الانتهاء من أول 20مادة بقانون المالية الموحد ومن المقرر يعاود البرلمان عقد جلساته العامة غدا، لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع القانون، المقدم من الحكومة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رفع جلسة النواب بعد الانتهاء من أول 20مادة بقانون المالية الموحد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.