/661245/مدرب-الإسماعيلى-أملك-خبرات-كبيرة-ومهمتي-تتمثل-فى-عودة-النادي-لمكانته-الطبيعية

أعرب الأرجنتينى خوان براون، المدير الفنى الجديد للنادى الإسماعيلي، سعادته بتولى مهمة تدريب الدراويش، موجهاًَ الشكر لمجلس الإدارة واللجنة الفنية على ثقتهم فى اختياره لتدريب الفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال :”أشكر المهندس يحيى الكومى رئيس النادي وكل ما يفعله للنادى في هذه المرحلة وأشكر أيضا جماهير النادى على ترحبيهم بوجودى بينهم ، أعرف تاريخ الإسماعيلى وأنه يقدم كرة جميلة لذلك تم تسميته ببرازيل العرب”.

وتابع حديثة قائلاً:”يمكن القول أننى صغيرا في السن لكني أملك خبرات كبيرة ومهمتي تتمثل فى عودة النادي لمكانته الطبيعية ،وأعتقد أن المرحلة الحالية صعبة لكننا لدينا ثقة في جميع العناصر الفنية الموجودة”.

وواصل :”اليوم هو أول لقاء مع اللاعبين واثق فى أنهم سيكونوا علي قدر المسئولية ، لا أنظر للماضي وسأعتمد علي من يساعدني في أرض الملعب وسنعمل علي تحسين الشكل بعد أن شاهدت العديد من اللقطات المسجلة لفريقنا ولنادي الزمالك منافسنا في المباراة القادمة”.

وأردف:”سنقوم بعملية تقييم لكل أعضاء الفريق خلال الفترة القادمة وسأقوم بمتابعة الناشئين والجيد منهم سيتم تصعيده للفريق الأول والإعتماد عليه بشكل تدريجى”.

وأختتم المدرب الارجنتينى حديثه :”نبدأ مرحلة جديدة وسنتابع استجابة اللاعبين لطريقتنا وبالتأكيد سيكون هناك اجتماع مع مجلس الإدارة لتحديد نواقص الفريق”.

الإسماعيلي ضد الزمالك

تقام مباراة الزمالك والإسماعيلي، من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة ونصف مساءً، على ملعب الإسماعيلية، وتنقل على قناة أون تايم سبورت.

يواجه الزمالك تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون نظيره الإسماعيلي، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري، المقرر لها الجمعة 19 نوفمبر الجاري، على ملعب الإسماعيلية.

مرتضى منصور ينوى تحرير محضر ضد وزارة الشباب والرياضة

كشف مصدر قريب من مرتضى منصور بأنه ينوي، التقدم ببلاغ ضد وزارة الشباب والرياضة، بسبب عدم عودته حنى الأن بشكل رسمي لرئاسة نادي الزمالك.

وكان قد أمهل مرتضى منصور فى وقت سابق وزارة الشباب والرياضة حتى أمس السبت، لتنفيذ حكم عودته للزمالك، واذا لم يحدث قد يلجأ لتحرير محضر فى قسم شرطة العجوزة لتمكينه من تنفيذ الحكم الصادر لمجلسه من القضاء الإدارى بالغاء قرار الجهة الإدارية بتجميد مجلسه المنتخب.