/661246/بولندا-وليتوانيا-ولاتفيا-تناقش-الدعوة-المحتملة-لعقد-اجتماع-للناتو-بشأن-أزمة-المهاجرين

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس موراويكي، اليوم الأحد، إن بلاده تناقش مع ليتوانيا ولاتفيا إمكانية الدعوة لعقد اجتماع لحلف شمال الأطلسي "ناتو" بشأن تفاقم أزمة المهاجرين على الحدود مع بيلاروسيا.

دوت الخليج

بولندا وليتوانيا ولاتفيا تناقش الدعوة المحتملة لعقد اجتماع للناتو بشأن أزمة المهاجرين

وأوضح مورافيتسكي - لوكالة الأنباء البولندية الرسمية اليوم الأحد: "نجرى محادثات في الوقت الراهن مع كل من لاتفيا وليتوانيا، واللجوء إلى استخدام المادة 4 من اتفاقية لحلف الناتو".

وتنص المادة 4 من اتفاقية الناتو على إمكانية عقد اجتماع عاجل لمجلس شمال الأطلسي للتشاور بين الدول الأعضاء بالحلف، عند إحساس أي منهم، بإن أمن وسلامة المنطقة، أوالاستقلال السياسي، مهدد.

أزمة المهاجرين

وتشهد الحدود بين بيلاروسيا وبولندا منذ أسابيع توترا نتيجة تجمع أعداد كبيرة من المهاجرين من دول الشرق الأوسط، قرب الحدود البولندية، في محاولة لعبورها ودخول الاتحاد الأوروبي.

ونشرت بولندا قوات عسكرية وأمنية كبيرة لمنع المهاجرين من دخول أراضيها والعبور إلى دول الاتحاد الأوروبي. فيما يقول الاتحاد الأوروبي إن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، قام عمدا بالتسبب بحركة الهجرة ردا على العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مينسك بسبب القمع الذي تعرضت له المعارضة، عقب انتخابات عام 2020.