/661248/النائبة-فاطمة-سليم-تتقدم-باقتراح-برغبة-لوزير-التربية-والتعليم-بشأن-تدريس-مادة-حقوق-الإنسان-بالمدارس

دوت الخليج يرصد تقدم النائبة فاطمة سليم باقتراح لوزير التعليم

مادة حقوق الانسان

وأكدت النائبة فاطمة سليم، أن الدولة المصرية تسعي في الخطة الجديدة إلي عدم إغفال أي أحد من أفراد المجتمع، وتهدف إلي عالم يسود أرجائه احترام المساوة وعدم التمييز بين الأفراد، بما في ذلك المساواة بين الجنسين.

وأضافت عضو مجلس النواب، انه يجب إعادة تأكيد مسؤوليات جميع الهيئات عن احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها، دون تمييز من أي نوع علي أساس العرق أو الجنس أو العرق أو النوع أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الأراء أو الأصل القومي والأجتماعي أو علي أساس الملكية أو الميلاد أو الإعاقة أو علي أساس أخر.