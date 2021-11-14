التموين: ضخ كميات كبيرة من سلع الدعم للمحافظات الساحلية تحسبا للأمطار

جدة - نرمين السيد - وأكد ‏مدير المديرية لوزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أن المخزون الاستراتيجى من السلع التى تصرف على بطاقة الدعم آمن، ‏مشيرا إلى وجود احتياطى كبير من تلك السلع يصل فى مخازن الشركة المصرية ‏إلى ثلاثة أشهر.

وأضاف أن الأيام الماضية لم يتوقف فيها عمل المخابز نهائيا، ‏مشيرا إلى أن التنسيق الكبير بين وزير ‏التموين والتجارة الداخلية وأشرف عطية، محافظ أسوان ساهم فى ‏تعدى الأزمة فى عمل المخابز سواء بتوفير المياه عبر تنكات شركه المياه ‏بالمحافظة بالأماكن التى قطعت عنها أو بتشغيل محولات الكهرباء للمخابز ‏بالأماكن التى قطع عنها التيار الكهربائى.‏

من جانبه، أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمى للوزارة أن ‏الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية وجه رئيسا شركتى ‏الجملة (العامة، المصرية) بضخ كميات كبيرة من السلع التى تصرف على ‏بطاقة الدعم بالمحافظات الساحلية والمحافظات التى ستتعرض لأمطار كثيفة.

‏وشدد على أن يتعدى المخزون الاستراتيجى من تلك السلع الثلاثة أشهر، ‏مشيرا إلى أن وزير التموين وجه أيضا بتوفير كل السلع الغذائية بالمجمعات بتلك المحافظات، ‏وأن الوزارة تتلقى لحظة بلحظة الموقف السلعى بمحافظة أسوان التى ‏تعرضت اليومين الماضيين لأمطار كثيفة وكذلك المحافظات الساحلية المعرضة ‏لسقوط الأمطار.

وفى تقريرا منه لوزير ‏التموين والتجارة الداخلية أكد الدكتور محمد عاطف، رئيس مجلس إدارة الشركة ‏المصرية لتجارة الجملة أن بمحافظة أسوان بها (17) فرع جملة و(40) ملحق آخرين ‏بإجمالى (57) مخزنا.

وأشار إلى أن المحافظة يوجد بها رصيد من السكر يصل ‏الى 3500 طن و2100 طن زيت و1050 طن أرز، بخلاف السلع الحرة الأخرى، مضيفا أنه جارى زيادة ‏المخزون الاستراتيجى من تلك السلع بأسوان تحسبا لأى طارئ.‏