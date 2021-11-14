التموين: ضخ كميات كبيرة من سلع الدعم للمحافظات الساحلية تحسبا للأمطار

جدة - نرمين السيد - وأكد مدير المديرية لوزير التموين والتجارة الداخلية، أن المخزون الاستراتيجى من السلع التى تصرف على بطاقة الدعم آمن، مشيرا إلى وجود احتياطى كبير من تلك السلع يصل فى مخازن الشركة المصرية إلى ثلاثة أشهر.
وأضاف أن الأيام الماضية لم يتوقف فيها عمل المخابز نهائيا، مشيرا إلى أن التنسيق الكبير بين وزير التموين والتجارة الداخلية وأشرف عطية، محافظ أسوان ساهم فى تعدى الأزمة فى عمل المخابز سواء بتوفير المياه عبر تنكات شركه المياه بالمحافظة بالأماكن التى قطعت عنها أو بتشغيل محولات الكهرباء للمخابز بالأماكن التى قطع عنها التيار الكهربائى.
من جانبه، أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمى للوزارة أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية وجه رئيسا شركتى الجملة (العامة، المصرية) بضخ كميات كبيرة من السلع التى تصرف على بطاقة الدعم بالمحافظات الساحلية والمحافظات التى ستتعرض لأمطار كثيفة.
وشدد على أن يتعدى المخزون الاستراتيجى من تلك السلع الثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن وزير التموين وجه أيضا بتوفير كل السلع الغذائية بالمجمعات بتلك المحافظات، وأن الوزارة تتلقى لحظة بلحظة الموقف السلعى بمحافظة أسوان التى تعرضت اليومين الماضيين لأمطار كثيفة وكذلك المحافظات الساحلية المعرضة لسقوط الأمطار.
وفى تقريرا منه لوزير التموين والتجارة الداخلية أكد الدكتور محمد عاطف، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة أن بمحافظة أسوان بها (17) فرع جملة و(40) ملحق آخرين بإجمالى (57) مخزنا.
وأشار إلى أن المحافظة يوجد بها رصيد من السكر يصل الى 3500 طن و2100 طن زيت و1050 طن أرز، بخلاف السلع الحرة الأخرى، مضيفا أنه جارى زيادة المخزون الاستراتيجى من تلك السلع بأسوان تحسبا لأى طارئ.
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