جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن بدء إجراء التجارب السريرية على اللقاح المصرى كوفى فاكس المضاد لفيروس كورونا، جاء ذلك خلال مشاركتها فى فاعليات المؤتمر الصحفى، الذى عقدته وزارة التعليم العالى والبحث العلمى اليوم للإعلان عن بدء التجارب السريرية على القاح المصرى كوفى فاكس المضاد لفيروس كورونا، والذى أنعقد اليوم بالمركز القومى للبحوث.





وأكدت الهيئة أن اللقاح هو ثمرة تعاون بين المركز القومى للبحوث وشركة فاكسين فالي، وأنه لا يوجد ما يمنع من جهة الهيئة فى بدء التجارب السريرية على اللقاح المصري، وذلك بعد انتهاء التجارب ما قبل السريرية. وأشارت الهيئة إلى أنها قامت بتقديم كافة سبل الدعم الفنى خلال الدراسات ما قبل السريرية، وأنها ستستمر فى تقديم الدعم الفنى خلال جميع المراحل المقبلة. يأتى ذلك فى ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على تقديم كافة سبل الدعم للشركات المصرية لتوفير اللقاحات المحلية، وتوافر تنوع بين مختلف أنواع اللقاحات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيئة الدواء: بدء إجراء التجارب السريرية على لقاح كورونا المصرى كوفى فاكس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.