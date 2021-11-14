غدا.. طقس معتدل نهارا لطيف ليلا على معظم الأنحاء

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا فى أول الليل مائل للبرودة فى أخره وفى الصباح الباكر على كافة الأنحاء.





وقال خبراء الأرصاد، فى بيان، اليوم، إن البلاد من المتوقع أن تشهد شبورة مائية كثيفة (من 5 إلى 7 صباحا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما تشهد البلاد أمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الغربية (السلوم-مطروح- الضبعة) على فترات متقطعة (30% تقريبا)، ومناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا).

وأضافوا أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 26 17

الإسكندرية 26 18

وادى النطرون 25 18

طنطا 26 17

شبين الكوم 26 17

دمنهور 25 18

بلطيم 26 17

مطروح 24 18

السلوم 24 16

سيوة 25 15

بورسعيد 26 19

دمياط 26 19

الزقازيق 26 18

المنصورة 26 18

الإسماعيلية 26 17

السويس 27 19

العريش 26 19

رفح 27 18

رأس سدر 27 17

نخل 26 11

نويبع 25 21

طابا 25 20

كاترين 20 12

الطور 26 20

شرم الشيخ 30 20

الغردقة 29 20

مرسى علم 28 19

الفيوم 28 16

بنى سويف 27 16

المنيا 27 16

أسيوط 28 17

سوهاج 28 17

قنا 30 16

الأقصر 30 19

أسوان 32 20

إدفو 32 20

أبوسمبل 31 20

الوادى الجديد 30 18

شلاتين 28 19

أبو رماد 28 19

حلايب 26 20

رأس حدربة 26 20

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى

مكة 34 24

المدينة 31 21

الرياض 28 18

المنامة 27 22

أبوظبى 31 22

الدوحة 30 22

الكويت 27 15

دمشق 21 08

بيروت 26 20

عمان 23 12

القدس 20 12

غزة 26 18

بغداد 24 12

مسقط 29 22

صنعاء 23 09

الخرطوم 35 21

طرابلس 22 15

تونس 21 13

الجزائر 15 12

الرباط 21 10

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم

العظمى الصغرى

أنقرة 15 03-

إسطنبول 16 11

إسلام أباد 25 09

نيودلهى 27 11

جاكرتا 29 23

بكين 15 01-

كوالالمبور 34 24

طوكيو 19 12

أثينا 18 12

روما 19 10

باريس 10 05

مدريد 16 03

برلين 06 01

لندن 12 06

مونتريال 05 01-

موسكو 00 05-

نيويورك 09 03

واشنطن 12 00

نواكشوط 33 23

أديس أبابا 25 10