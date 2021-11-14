محافظ الجيزة يتابع مشروعات الرصف بشارعى ناصر الثورة وسقارة السياحى

جدة - نرمين السيد - اطلع أحمد راشد محافظ الجيزة، على مجهودات مركز ومدينة البدرشين فى استكمال أعمال الرصف الطبقة الرابطة بطريق سقارة السياحى ونسب تنفيذ الاعمال به والجارى بمتابعة من محمود زين شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين.





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