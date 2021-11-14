هيئة الرعاية الصحية تستعرض جهودها عبر نشرتها الدورية

جدة - نرمين السيد - واستهلت النشرة، بمشاركة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، كمتحدثًا رئيسيًا بأعمال الدورة (44) لمؤتمر الإتحاد الدولى للمستشفيات "IHF"، والمنعقد بمدينة برشلونة فى دولة أسبانيا هذا العام 2021، كأكبر مؤتمر على مستوى العالم فى إدارة المستشفيات وكل ما يتعلق بتطوير خدمات الرعاية الصحية، يجمع بين أهم 300 شخصية دولية فى مجال إدارة المستشفيات وبمشاركة وزراء عدد من الدول الأوروبية ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، ورؤساء عدد من الهيئات الصحية منها رؤساء هيئات الرعاية الصحية بمصر ودبى وأبو ظبى وجنوب أفريقيا، ووفود رفيعة المستوى من هيئة الصحة البريطانية "NHS".

وخلال المؤتمر، استعرض الدكتور أحمد السبكي، نجاح التجربة المصرية الرائدة فى الإصلاح الصحى الشامل وتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين من المنتفعين بالتأمين الصحى الشامل وفق أعلى معايير الجودة العالمية، والتى شملت تقديم أكثر من 7 مليون خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، إضافة إلى تسجيل أكثر من 4 مليون ملف طبى إلكترونى للمنتفعين حتى الآن، والذى يدل على حجم التطور والقفزات التاريخية للقطاع الصحى المصري، مشيرًا إلى تبنى الرئيس عبدالفتاح السيسى برنامج طموح لتطبيق التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين فى مدة أقل من 10 سنوات، ومؤكدًا استمرار كل الجهود لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المصريين بأحدث التقنيات العلاجية وفق ممارسات الصحة العالمية تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.

والتقى الدكتور أحمد السبكي، على هامش المؤتمر، مع ممثلى منظمة الصحة العالمية الدكتور عبدالحميد رافاجي، مستشار المنظمة الإقليمى لشئون المستشفيات، الدكتور جاسر جاد الكريم، مستشار النظم الصحية بالمكتب القُطرى للمنظمة، وذلك للتنسيق لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية بالمستشفيات، لتصبح دستور عمل منشآت هيئة الرعاية الصحية وفق أحدث المناهج والإرشادات المعتمدة دوليًا، ودليلًا استرشاديًا للمستشفيات فى القطاعين الخاص والأهلي، ومشيرًا إلى التوجيهات الرئاسية بالعمل الجاد نحو توفير أعلى مستويات الجودة فى الخدمات والرعاية الصحية بالمستشفيات بدءًا من البناء والتصميمات المعمارية للمنشآت وتطبيق مفهوم المستشفيات الخضراء وفقًا لتوصيات قمة المناخ بجلاسكو 2021، ووصولًا إلى تطبيق أعلى معايير التجهيز والتشغيل وضمان تقديم كافة الخدمات الصحية وجودتها.

كما التقى الدكتور أحمد السبكي، مع رئيس الإتحاد الدولى للمستشفيات الدكتور رونالد لافاتار، وبحثا سبل التعاون فى دعم الاتحاد الدولى لبناء هيئة الرعاية الصحية شراكات قوية مع مؤسسات وهيئات الرعاية الصحية المنضمة لعضوية الإتحاد، كما تم بحث سبل تنفيذ برنامج تدريبى مشترك بين الطرفين لإيفاد بعثات من القيادات العاملة بهيئة الرعاية الصحية من مدراء المستشفيات والمديرين الطبيين للتدريب بالمستشفيات المنضمة للإتحاد على أحدث الأساليب والنماذج الحديثة فى إدارة المستشفيات، وكذلك تمت مناقشة تنفيذ برنامج طموح لتحديث المعايير المصرية فى البناء والتصميمات المعمارية للمستشفيات لبدء العمل بمفهوم المستشفيات الخضراء، فى إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم خطط التعافى الأخضر وفقًا لتوصيات قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية بجلاسكو 2021، ولتوطين أهداف رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

وحيث أشاد الدكتور رونالد لافاتار، رئيس الاتحاد الدولى للمستشفيات، بالتطور الهائل الذى يشهده القطاع الصحى بمصر، واصفًا إياه بأن هذه التطورات فى القطاع الصحى المصرى من أكبر الطفرات التى حدثت فى أى دولة على مستوى العالم، والذى يعكس التوجهات والإرادة السياسية للدولة المصرية فى توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين بجودة عالمية، كما رحب الدكتور رونالد لافاتار بانضمام الهيئة العامة للرعاية الصحية لعضوية الإتحاد الدولى للمستشفيات، قائلًا أنها تمثل مستقبلًا واعدًا لإدارة المستشفيات فى مصر والمنطقة ككل.

وفى ختام فاعليات المؤتمر، شهد الدكتور أحمد السبكي، تسليم الجائزة الكبرى للإتحاد الدولى للمستشفيات عن هذا العام، والتى تمثلت فى حصول المستشفى السعودى الألمانى على الجائزة الذهبية فى جودة الرعاية الصحية، معربًا عن فخره بحصول مستشفى مصرى على مثل هذه الجائزة الدولية، لافتًا إلى تقدم مستشفيات هيئة الرعاية الصحية لجوائز الإتحاد فى دورته القادمة العام المقبل، ومؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد نموذج متطور من الشراكات بين هيئة الرعاية الصحية والقطاع الصحى الخاص، تأكيدًا لسياسة التكامل التى تتبناها الدولة المصرية فى قطاع الخدمات الصحية، لتبادل المعرفة والخبرات وتقديم الخدمات بشكل متكامل، وتطوير منظومة العمل داخل القطاع الصحي، ومثمنًا جهود الإتحاد فى تعزيز علاقات وشراكات مؤسسات هيئات الرعاية الصحية لتعزيز سلامة المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية فى جميع أنحاء العالم.

وتابعت النشرة، بمشاركة الهيئة العامة للرعاية الصحية فى الملتقى السنوى الحادى عشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة فى مصر، والذى انعقد تحت عنوان "الاستدامة من التبنى إلى التوطين .. الطريق للتعافي"، وذلك بهدف التعاون مع كافة الأطراف المعنية فى تحقيق شراكات فعالة تسرع من عملية التعافى وتدفع عجلة التنمية فى القطاع الصحى المصرى إلى الأمام من أجل ضمان توفير حياة كريمة للمصريين واستدامتها.

وتضمنت النشرة، التعاون بين منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء والهيئة العامة للرعاية الصحية فى تدريب ممثلى فرق عمل إدارات رضاء المنتفعين بفروع ومنشات الهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل الجديد بورسعيد والإسماعيلية، للتدريب على آليات عمل المنظومة الإلكترونية للشكاوى والعمل على حل أى شكاوى واردة من المنتفعين وإزالة أسبابها بشكل عاجل وفعال.

وتناولت النشرة، حصول الهيئة العامة للرعاية الصحية على شهادة الاعتماد الدولية لمراكز تدريب الإنعاش القلبى الرئوى من جمعية القلب الأمريكية (AHA)، والتى تعد شهادة تميز ونجاح، ومن أعلى المراتب التى يمكن أن يُحصل عليها من الجمعية التى تعد ضمن البرامج المعترف بها عالميًا فى إنقاذ حياة وعلاج مرضى القلب، إلى جانب إطلاق هيئة الرعاية الصحية برنامج تدريبى لتنمية مهارات مشرفى التمريض بمنشآت الهيئة فى محافظة بورسعيد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والنقابة العامة للتمريض، لرفع كفاءتهم وضمان أفضل رعاية صحية للمرضى.

وتطرقت النشرة، إلى إطلاق الهيئة العامة للرعاية الصحية حملة للتبرع بالدم داخل مجمع الإسماعيلية الطبى التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية بدءًا من يوم 13 نوفمبر 2021، إضافة إلى الإعلان عن الانتهاء من أعمال الميكنة والتحول الرقمى للخدمات ب 106 منشآة طبية تابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل بورسعيد والأقصر والإسماعيلية بما يسهم فى تحسين بيئة العمل لمقدمى الخدمة الصحية وتيسير حصول المنتفعين عليها.

واستكملت النشرة، بإعلان هيئة الرعاية الصحية خدمات الفحوصات الطبية الشاملة المجانية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظات، وكذلك إعلان إجراء الفحص الطبى الشامل لأكثر من 350 ألف منتفع بخدمات التأمين الصحى الشامل فى محافظة الاقصر، ثانى محافظات تطبيق المنظومة الجديدة.

وتضمنت النشرة، إعلان هيئة الرعاية الصحية نجاح العديد من العمليات والجراحات الكبرى والمتقدمة بمستشفيات الهيئة، منها إنقاذ حياة طفلة من الموت بعد دخول جسم صلب إلى جمجمتها على يد أمهر الاطباء بمستشفى حورس التخصصى التابعة للهيئة فى محافظة الأقصر، إضافة إلى نجاح أول عملية استئصال ورم بجذع المخ لطفل بمستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة التابعة للهيئة بالإسماعيلية، وكذلك نجاح جراحة دقيقة لإعادة بناء أنسجة وعظام الجمجمة لطفل بذات المستشفى.

وتابعت النشرة، إعلان هيئة الرعاية الصحية نجاح جراحة ميكروسكوبية دقيقة لإزالة ورم من النخاع الشوكى لمريضة بمجمع الإسماعيلية الطبى التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، إلى جانب نجاح عملية تغيير مفصل كامل لمفصل الركبة لمسنة بالمجمع، وكذلك نجاح عملية قسطرة مخية جديدة لمريض بمجمع الإسماعيلية الطبي.

واختتمت النشرة، بإعلان هيئة الرعاية الصحية استمرار فعاليات مبادرة "اعرف طبيب أسرتك" للتوعية بدور وخدمات طب الأسرة بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة فى محافظات التأمين الصحى الشامل الجديد، إضافة إلى قيام هيئة الرعاية الصحية بتسليم العلاج الشهرى لمرضى الغسيل الكلوى أثناء جلسات الغسيل بمستشفى الكرنك الدولى التابعة للهيئة فى محافظة الأقصر بدلًا من ذهابهم لصرف العلاج من صيدلية المستشفى تخفيفًا لعبء المرض من على كاهلهم ورفع الروح المعنوية لديهم.