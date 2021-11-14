تعيين حسام عبدالغفار متحدثا رسميا لوزارة الصحة

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، قرارا بتعيين الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام المجلس الأعلى للجامعات، متحدثًا رسميا باسم وزارة الصحة والسكان، خلفا للدكتور خالد مجاهد.

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