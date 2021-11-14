شيماء عبد الإله: التوافق والاجتهاد أساس عمل تنسيقية شباب الأحزاب لتصبح كيانا متفردا

قالت شيماء عبد الإله مسوؤلة المنتديات والمتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية قامت بتطوير لجانها النوعية لتسمح باستيعاب عدد كبير من الأعضاء، مضيفة أنه تم إطلاق 7 منتديات.

وأضافت شيماء عبد الإله خلال كلمة لها فى مؤتمر إعلان استراتيجية عمل التنسيقية 2022، أن التوافق والاجتهاد أساس عمل التنسيقية لتصبح كيانا متفردا، متابعة:"نفخر بهذا الكيان وسنظل نعمل من أجل صالح الوطن".

ولفت محمد عزمي، مسوؤل لجنة التنظيم بالمسئولية وعضو مجلس الشيوخ، الى أن لجنة التنظيم بالتنسيفية تعمل على تطبيق القواعد والنظام ومشاركتهم في المناسبات المختلفة، موضحا أننا لدينا اليوم جامعة ومنبر نفخر بها تسمى "تنسيقية شباب الأحزاب".

وبدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى الذى تعقده تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لإعلان تفاصيل استراتيجيتها الجديدة للتطوير وإعادة الهيكلة،يناقش الصالون الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها علي مصر والعالم في ظل موجة واسعة من التضخم اجتاحت العالم في الفترة الحالية، متأثرا بالتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

ومن المقرر أن تعقد في نفس الفاعلية نسخة جديدة من صالونها السياسي لمناقشة الأزمة الاقتصادية العالمية تحت عنوان "من جائحة كورونا إلي الأزمة الاقتصادية..العالم إلي أين؟ .

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد طورت لجانها إلى منتديات تقوم على إطلاق الدعوة للعمل على ملف بعينه، وعلى خلفية هذه الدعوة يتقدم الراغبين فى المشاركة حسب المسار المحدد وحسب أشكال التناول، وتستهدف التنسيقية من هذا الأمر ألا يكون العضو أسير مجموعة عمل واحدة بمجالات محددة، وإنما تتاح له الأريحية فى اختيار الموضوعات بدون قيود.

وتتحمل المنتديات داخل التنسيقية مسئولية اقتراح الخطط المجتمعية، وتصميم مراحل العمل والخطط التنفيذية وفقا للاستراتيجية، والدعوة للحوارات المجتمعية، وإطلاق المبادرات، وتفعيل البروتوكولات الموقعة، فضلا عن اقتراح بروتوكولات وفعاليات.

وتعد "السياسات العامة" واحدًا من المنتديات التى أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتنظيم العمل داخليًا بشكل أكثر تحررا ضمن الاستراتيجية الجديدة التى اعتمدتها التنسيقية خلال الفترة الماضية، ويستهدف منتدى السياسات العامة، دراسة الملفات المتخصصة مثل الصحة والسكان والبيئة والتعليم والإسكان والنقل والطاقة والرى وغيرها من الملفات، وذلك بهدف مناقشة الحلول التى من شأنها النهوض بالملف المطروح سواء كانت تشريعية أو تنفيذية.