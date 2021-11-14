/661254/إقالة-خالد-مجاهد-من-منصبه-كمتحدث-رسمى-لوزارة-الصحة-وتكليف-حسام-عبد-الغفار

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، اليوم الاحد قرارًا بتكليف الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، متحدثًا رسميًا باسم وزارة الصحة والمشرف على المركز الإعلامى، خلفا للدكتور خالد مجاهد، المتحدث السابق والذى أثار حوله العديد من الانتقادات تجاه تعامله بملف الإعلام بالوزارة.

دوت الخليج جدير بالذكر أن الدكتور حسام عبدالغفار شغل العديد من المناصب، منها: المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان لمدة عامين، فى وقت سابق كما شغل منصب أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات لشئون المستشفيات الجامعية.

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