/661250/وزير-الخارجية-يبحث-مع-نظيره-الإماراتي-العلاقات-الثنائية-والقضايا-العربية

بحث وزير الخارجية سامح شكري،‬⁩ اليوم الأحد، مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، أوجه العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين.

دوت الخليج

شكري يبحث مع نظيره الإماراتي العلاقات الثنائية والقضايا العربية

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين ناقشا أبرز القضايا على الساحة العربية وسبل مواصلة العمل من أجل تعزيز المصالح المشتركة في مواجهة التحديات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.

ويقوم وزير الخارجية سامح شكري، حاليا بزيارة إلى دولة الإمارات العربية حيث يشارك في فعاليات الدورة الثانية عشر لمنتدى "صير بني ياس" السنوي، والذي تُنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، وذلك تحت رعاية وزير الخارجية والتعاون الدولي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

والجدير بالذكر أن العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات تشهد فى الوقت الحالي، تعاون كبير على مستوى العلاقات والشعوب.