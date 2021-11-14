الداخلية: ضبط تشكيل عصابي بحوزته 150 طربة حشيش بـ 1.5 مليون جنيه

/661252/الداخلية-ضبط-تشكيل-عصابي-بحوزته 150-طربة-حشيش-بـ-15-مليون-جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط 150 طربة حشيش بـ 1.5 مليون جنيه، ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى «الأمن الوطنى، الأمن العام»، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، نشاط تشكيل عصابى مكون من 3 عناصر إجرامية «لاثنين منهم معلومات جنائية»، تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل ضبط 150 طربة حشيش بـ 1.5 مليون جنيه

اعتراف المتهمين

وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم استهدافهم والقبض عليهم في الحال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة باب شرقى، وضبط بحوزتهم «150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام، مخبأة داخل مخزن سرى بمقدمة السيارة"، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول»، بمواجهتهما أمام رجال المباحث أيدوا ما جاء بالتحريات، وأضافوا بتحصلهم على المواد المخدرة المضبوطة من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة قنا، مالك السيارة المضبوطة، "جارى تكثيف الجهود وتقنين إجراءات ضبطه»، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1٫500٫000 مليون جنيه تقريباً)، وعلى الفور تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق أخر اليوم لقي اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بأسيوط، فى مواجهة حاسمة لقوات الشرطة، لقي أحدهما مصرعه، وأصيب الآخر بعد تبادل إطلاق النيران، وأشارت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم، بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، قيام «أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط، سبق اتهامه فى 5 قضايا ما بين " قتل، شروع فى قتل، سلاح» ، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضيتى «"قتل" محكوم عليه فيها بالسجن 15 سنة، «سلاح» محكوم عليه فيها بالسجن 5 سنوات»، ​بالإتجار فى الأسلحة والذخائر غير المرخصة وبيعها لأطراف الخصومات الثأرية، فضلاً عن قيامه بتصنيعها بمعاونة بعض العناصر الإجرامية مُتخذاً من غرفة أعلى مسكنه كورشة لتصنيعها.

إطلاق الأعيرة النارية

وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم استهدافه ونجل عمه المقيم بذات الناحية بحملة مكبرة بالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى، ولدى إستشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهما القوات بالمثل ونجحت في السيطرة على الموقف، مماأسفر عن ذلك مصرع الأول، وإصابة الثانى، وعُثر بجوار الأول وبحوزة الثانى على « 2 بندقية آلية، 2 فرد محلى، عدد 8 خزينة، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة»، كما عُثر بداخل الورشة على «2 بندقية آلية، 6 بنادق خرطوش، 23 فرد محلى، أجزاء وأدوات التصنيع».

المضبوطات

وبلغ إجمالى المضبوطات كالأتي:- «35 قطعة سلاح نارى، «4 بنادق آلية، 6 بنادق خرطوش، 25 فرد محلى» وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 8 خزينة، حافظة جلدية لحمل الخزائن»، وعلى الفور تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.