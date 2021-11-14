أحمد دياب: قانون حقوق المسنين رسالة شكر من الدولة المصرية لدورهم..ويجب تضافر الجهود لحل المشكلات التي تواجههم

/661255/أحمد-دياب-قانون-حقوق-المسنين-رسالة-شكر-من-الدولة-المصرية-لدورهمويجب-تضافر-الجهود-لحل-المشكلات-التي-تواجههم

أشاد النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بمناقشة مشروع القانون بشأن حقوق المسنين في مصر، موضحًا أنه القانون الأول من نوعه الذي ينظم حقوق المسن من النواحي الاقتصادية والاجتماعية، كما أنه يعمل على توفير كل وسائل الرعاية لهذة الفئة، وضمان تمتعهم بكل حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تعليق النائب أحمد دياب بشأن قانون حقوق المسنين

قانون حقوق المسنين

وأكد دياب، على هامش مشاركته بلجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، لمناقشة مشروعي قانونين أحدهما مقدم من الحكومة، والآخر من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من 60 عضوا، بشأن حقوق المسنين في مصر، أن هذا القانون به العديد من المميزات لكبار السن على رأسها إنشاء صندوق يسمى صندوق رعاية المسنين، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، فضلًا عن إصدار بطاقة المسن من وزارة التضامن بعد إجراء البحث الاجتماعي، وتتيح له الحصول على الخدمات المقدمة له وفق أحكام القانون.

رعاية المسنين

وأضاف دياب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وبمؤسساتها المختلفة تولي اهتمام كبير بكبار السن تقديراً لهم على ما قدموه لخدمة الوطن، مشددًا على ضرورة تضافر كل الجهود من أجل تسليط الضوء علي المشكلات التي تواجه كبار السن والعمل علي حلها فضلًا عن رفع كفاءة العاملين في مجال رعاية المسنين وتدريبهم على كيفية إدارة الوقت والأزمات التي قد تحدث في بعض دور كبار السن.

واختتم دياب، بتوجيه أسمى معاني الشكر والعرفان لجميع كبار السن لما قدموه من دور كبير في خدمة الوطن والوقوف صامدين أمام قوى الشر في الداخل والخارج، قائلًا" حان الوقت ليستريح أبائنا وأمهاتنا ولينعمو بحياة كريمة تليق بهم وبما قدموه لوطنهم".