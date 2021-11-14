/661259/بلال-حبشي-جهود-تطوير-الحياة-الحزبية-والسياسية-في-مصر-من-أهم-مظاهر-تحضر-الجمهورية-الجديدة

أعلن بلال حبشي نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب ومسؤول ملف متطوعي التنسيقية الانتهاء من إعداد وتأهيل وضم الدفعة الأولى من متطوعي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والانتهاء من إعداد وتأهيل وضم الدفعة الثانية من ممثلي الأحزاب السياسية، فضلا عن قبول عدد من عضويات الأعضاء الجدد من الشباب السياسي.

دوت الخليج يرصد تعليق نائب محافظ بني سويف بلال حبشي بشأن اطلاق الاستراتيجية الجديدة لتنسيقية شباب الأحزاب

الاستراتيجية الجديدة لتنسيقية شباب الاحزاب

جاء ذلك في كلمته خلال مؤتمر إعلان الاستراتيجية العامة الجديدة 2022 الذي تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الأحد، بحضور عدد ممثلي التنسيقية في مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء التنسيقية وشخصيات عامة واعلاميين.

الأحزاب السياسية

و قدم حبشي شكره للقيادة السياسية لما تبذله من جهود لتطوير الحياة الحزبية والسياسية في مصر، حيث أصبحت تلك الجهود أحد أهم مظاهر تحضر الجمهورية الجديدة، والتي انعكست في استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتطلبات الأحزاب السياسية والتي تم عرضها خلال المؤتمر الوطني الخامس للشباب، ومنها تفعيل مشاركة الشباب بمستويات القرار المختلفة داخل الدولة المصرية، الأمر الذي تحقق بشكل فعلي عبر اتساع مجالات مشاركة الشباب في العديد من المناصب التنفيذية والنيابية.

وأضاف أن تنسيقية شباب الأحزاب قامت بإعداد استراتيجية تتماشى مع تطور الحياة الحزبية والسياسية في مصر وفي القلب منها استراتيجية التعامل مع الأعضاء الجدد والتي تعمل بنظام الدفعات مقسمة إلى المتطوعين والذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 وحتى 25 عاما من غير المنضمين للأحزاب السياسية، وممثلي الأحزاب السياسية والذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و30 عاما.

وأوضح أن الاستراتيجية تشمل أيضا الأعضاء الجدد من الشباب السياسي والذي تتراوح أعمارهم ما بين 25 وحتى 40 عاما وسبق لهم المشاركة والنجاح بمجالات مختلفة وفي مقدمتها العمل العام، وجمعيهم يخضعون لفترة إعداد وتأهيل تتراوح ما بين 6 أشهر وعام يتم فيها التدريب على عدد من الموضوعات بمجالات التنمية السياسية والإدارية والبحثية والذاتية وأيضا الأعمال الفنية، منوها بأن المتدرب يحصل فيها على الحد الأدنى من التأهيل بهذه المجالات، وذلك بالتنسيق الكامل مع نادي مدربي التنسيقية.

ولفت إلى أن التدريب يحتوي على جلسات حوارية لمناقشة عدد من القضايا الهامة والمحورية في تاريخ مصر المعاصر خاصة في الفترة ما بين ثورة 25 يناير 2011 وحتى الخطوات الأولى في تدشين الجمهورية الجديدة.