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دوت الخليج

وأشاد النائب حسانين توفيق، في تصريحات صحفية، بوضع اللجنة هذه القضية على أولويات المناقشات، مؤكدًا الحاجة لإعادة نظر بالكامل فى كيفية توزيع الاستثمارات الموجهه لقطاع التعليم، فى ضوء خطة واضحة وواقعية لتطوير التعليم يتوافق عليها خبراء المجال تبدأ بتأهيل كل من الطالب والمعلم لاستقبال هذا التطوير.

حسانين توفيق: إنجاح تطوير "مناهج رابعة إبتدائي" مسئولية الحكومة وأولياء الأمور

وفِي سياق يهم الرأي العام، أثار النائب حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ، الإشكالية التي طرحها عدد من أولياء الأمور بشأن مناهج الصف الرابع الابتدائي، في تصريحات صحفية، مؤكداً أن إنجاح عملية التطوير في المناهج، هي مسئولية مشتركة بين الحكومة ممثلة في وزارة التعليم والقائمين على تدريس تلك المناهج، والأسرة ممثلة في أولياء الأمور.

وقال النائب حسانين توفيق، إنه رصد عدد كبير من ملاحظات أولياء الأمور وكذلك وجهة نظر الحكومة، في ضوء إهتمامه بكل ما يتعلق بهموم التعليم، مضيفاً، : "الحكومة لديها دور في استمرار التوضيح بشأن تجربة التطوير وكذلك إعادة النظر في مدة اليوم الدراسي ليستوعب هذا الكم من المحتوي بالمناهج، وكذلك تدريب كل القائمين على تدريس تلك المناهج بأسلوب غير تقليدي يُبسطها للطلاب، بالإضافة إلى دور آخر لدي أولياء الأمور من خلال تغيير نمط المذاكرة مع الطلاب بأسلوب يعتمد على الفهم وليس الحفظ خاصة وأن المناهج الواردة تعتمد على معلومات تراكمية".