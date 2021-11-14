/661263/إدوارد-عن-أزمة-زكريا-بطرس-اتربيت-على-صوت-الآذان-ولن-أسمح-بحدوث-فتنة

أكد الفنان المصري إدوارد على حبه واحترامه لطقوس الدين الإسلامي، معربًا عن غضبه الكبير واستيائه من الفيديو المتدوال للقس زكريا بطرس، الذي يسيء فيه للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بوقوع فتنة بينهما.

دوت الخليج يرصد رد الفنان إدوارد على أزمة زكريا بطرس.

نشر إدوارد صورة لزكريا بطرس، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، وعلق عليها قائلًا: عملت مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي أيام ثورة يناير، ودا كان بسبب واحد اسمه رامي جان، كان بردو بيحاول يتكلم باسم المسيحين، ولكن هزقته على الهواء مباشرةً.. الدين مش كدا، وكل الأديان محبة".

وأضاف: "مش هسمح لأي حد يعمل فتنه بينا، وبحب وبحترم الدين الإسلامي، واتربيت على صوت الأذان، وكنت بستنى رمضان، وبصوم أول يوم زي ما أمي عودتنا، وبسهر مع صحابي ليلة العيد للصبح لحد مايروحوا الصلاة، أنا اتربيت على كدا وهعيش كدا".

إدوارد يحيي حفل بالساحل الشمالي

على الصعيد الآخر، أحيأ الفنان إداود حفل غنائي جديد وللمرة الرابعة بمدينة الساحل الشمالي في 13 من شهر أغسطس الماضي، في تمام الساعة العاشرة مساءً، بمصاحبة فرقتة الموسيقية جيبسى.

بدأ إدوارد في عالم الغناء منذ مايقرب من 23 ولكنه ابتعد تلك الفترة بسب التمثيل، لكنه قرر العودة مرة أخرى منذ فترة، ويستعجد حاليا لتقديم عدد من الأغاني والحفلات على طريقة اللايف ومن المقرر أن تضم تضم مجموعة من أشهر الأعمال الفنية لكل من فيروز وداليدا، ومجموعة من أغاني الراي الشهيرة، وقمت بتوزيعها بشكل ورؤية جديدة تتناسب مع شكل الموسيقى التي يقدمها الفريق.

اداواد يتألق بحفله في مرسى مطروح

وكان قد أحيا الفنان إدوراد وفريقه الغنائى جيبسى حفلا غنائيا كبيرا فى مرسى مطروح بإحدى القرى السياحية، والذى رفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه، وشهد الحفل حضورا جماهيرا كان على رأسهم الفنانة زينة، التى تفاعلت بشكل كبير مع أغانى الفرقة، وهذا الحفل يعد الثالث للفريق على مدار الأسبوعين الآخرين، ويستعد الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة لتسجيل عدد من الأغانى الجديدة، لطرحها بالأسواق خلال موسم الصيف الحالى، ونشر إدوارد على صفحته الشخصية بموقع على "فيسبوك" فيديو أثناء رقصه مع الفنانة زينة.

إدوارد يشارك في السباق الرمضاني 2021 بـكوفيد20

وشارك إدوارد في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل “كوفيد 20” بجانب الفنان الكبير يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكى فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجى علاء وإخراج أحمد نادر جلال.