افصل واسمع.. نشرة المرور: زحام بكوبرى الفنجرى والأوتوستراد بديلا للكورنيش

جدة - نرمين السيد -

وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المُذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامية شيماء حافظ، والإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى محور أبو قير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، وأعلى كوبرى 14 مايو للمتجه إلى مناطق كايروسيز مول، وفى كورنيش الإسكندرية عند منطقة خالد بن الوليد، وفى محور قناة السويس عند منطقة محرم بك، ناصحا بسلوك محور المحمودية الجديد لنقل الحركة المرورية بين شرق وغرب الإسكندرية.

وأوضح أن محافظة بورسعيد تشهد بعض الأحجام فى شارع نهضة مصر للمتجه إلى مناطق شارع محمد على، وفى محافظة الشرقية عند كوبرى السوارس ناصحا بسلوك كوبرى العبور، مضيفا أن محافظة القليوبية تشهد بعض الأحجام فى منطقة نما للقادم من ميدان المؤسسة ومتجه للطريق الزراعى.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وتابع صابر أنه تم الدفع بالخدمات المرورية بمحافظة الغربية بمداخل ومخارج المحافظة لتصفية أى كثافات متوقعة خلال اليوم، برئاسة العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة لمرور الغربية؛ لاستعياب حركة السيارات القادمة من المحافظات المجاورة.

ومن المحافظات الساحلية محافظة بورسعيد، حيث تم الدفع بسيارات الانتشار السريع برئاسة العميد محمد المصرى مدير إدارة مرور بورسعيد، وكافة الخدمات المرورية بمحيط محاور بورسعيد خلال فترة الذروة المسائية.

وتابع صابر أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، الحركة المرورية فيها تعمل بشكلٍ مرضٍ وطبيعىّ، عدا مناطق الأعمال، وخاصة أعلى الكنيّسة والمنيب والأوتوستراد والمرج، وأعلى مناطق القوص الغربى القادم من المريوطية ومتجه لمحور صفط نتيجة وجود مصادمة وتم الانتهاء منها، مشيرا إلى وجود أحجام بمحور 26 يوليو للمتجه إلى ميدان لبنان أعلى ناهيا، ناصحا بسلوك محور روض الفرج.

وفى محافظة الجيزة، أشار صابر إلى أن جميع محاورها تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، عدا بعض الأحجام فى شارع ثروت.

ونبه صابر على أن اللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، أشار صابر إلى أن كوبرى الفنجرى يشهد بعض الأحجام للقادم من مدينة نصر ومتجه إلى مناطق سكة الوايلى والزاوية، ناصحا بسلوك شارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد، مضيفا وجود أحجام بشارع صلاح سالم، فى مطلع كوبرى العروبة للقادم من مناطق الرحمن الرحيم ومتجه لمناطق أرض المعارض ومطار القاهرة، ناصحا بسلوك محور النصر بديلا عنه فى هذا التوقيت.

ونبه صابر على وجود أحجام فى كورنيش النيل للقادم من معهد ناصر ومتجه لمناطق الساحل ناصحا بسلوك شارع شبرا، وأحجام متفرقة بمنطقة جاردن سيتى ناصحا بسلوك محور الأوتوستراد بديلا عنها فى هذا التوقيت.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو9090"، بأن الحركة المرورية متوسطة على الكبارى بين القاهرة والجيزة، ناصحا بتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، وسلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل.