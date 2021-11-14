محافظ الدقهلية: نقلة نوعية فى العملية التعليمية تحت قيادة الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية، اليوم الأحد، لافتتاح عدد من المدارس بمركز ميت غمر ومركز أجا، بحضور المهندس على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندسة جيهان حسين مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية وعمرو فكرى رئيس مركز ومدينة ميت غمر والمحاسب هشام أبو المكارم رئيس مركز ومدينة أجا.

وذكر بيان صادر عن المحافظة، اليوم، أن المحافظ افتتح مدرسة كفر المقدام الثانوية المشتركة بميت غمر على مساحة 5800 متر مربع والمكونة من 12 فصلا تعليميا بتكلفة 9.5 مليون جنيه.

كما افتتح مختار مدرسة ميت الفرماوى الإعدادية الثانوية المشتركة بميت غمر على مساحة 2100 متر مربع ومكونة من 12 فصلا تعليميا بتكلفة 6 ملايين جنيه.

وفى ذات السياق، افتتح مختار مدرسة الشهيد أحمد البهنساوى للتعليم الأساسى بميت دمسيس أجا على مساحة 3448 مترا مربعا ومكونة من 22 فصلا تعليميا، بتكلفة 8 ملايين جنيه وتفقد فصول المدرسة.

كما افتتح المحافظ مدرسة قرموط البهو الرسمية للغات بمركز أجا على مساحة 2100 متر مربع ومكونة من 22 فصلا تعليميا بتكلفة 8 ملايين جنيه وتفقد فصول المدرسة والتقى بالطلاب واطمأن على سير العملية التعليمية.

ووجه المحافظ لوكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس هيئة الأبنية التعليمية ورؤساء المراكز والمدن بالمشاركة مع المجتمع المدنى بتنجيل كافة ملاعب المدارس لممارسة الطلاب كافة الأنشطة الرياضية عليها، مشيرا إلى أن المجتمع المدنى بالدقهلية ضرب أروع الأمثلة فى المشاركة المجتمعية من خلال بناء المدارس والمساجد وتطوير المستشفيات وتطوير كافة الخدمات بالمحافظة.