رئيس الوزراء يوجه بسرعة تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومحمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء أحمد العزازى، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية، والدكتور عصام والى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، والمهندس السيد متولى، رئيس جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والخارجى، والمهندس علاء مصطفى، مساعد وزير النقل للمكتب الفنى.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء، إلى أنه تم التوافق على أهمية تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية "أبوقير – محطة مصر"، وضرورة سرعة البدء فى تنفيذه، مضيفا أن هدف اجتماع اليوم هو بحث الإجراءات اللازمة من أجل سرعة البدء فى المشروع، وتوفير البديل اللازم لتعويض حجم النقل الذى يتم من خلال القطار الحالى، مضيفًا: "نحن فى احتياج لسرعة الانتهاء من هذا المشروع مع حجم التنمية الكبير الجارى فى محافظة الإسكندرية".

وأشار وزير النقل، إلى أن تطوير مشروع مترو أبوقير يهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط بعد التطوير، واستيعاب حركة النقل المتزايدة، والمساهمة فى تخفيض الاختناقات المرورية بمحافظة الإسكندرية، ما يساعد فى تقليل استهلاك الوقود حيث إن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.

وأوضح أن المشروع سيسهم فى زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه "وذلك فى المرحلة الأولى من أبو قير إلى محطة مصر"، وسيساعد فى تقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 80 كم/ساعة، وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2,5 دقيقة.

وتابع الوزير: "يمتد خط سكك حديد أبو قير/الإسكندرية الحالى على طول ساحل البحر المتوسط من الشرق إلى الغرب مرورا بوسط المدينة ويقدر عدد الركاب اليومى المستخدمين لهذا الخط بحوالى 71 ألف راكب، ومسار الخط مواز لخط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية، لمسافة 5,7 كم حيث تشمل هذه المسافة 3 محطات هى سيدى جابر والحضرة والإسكندرية، و يبلغ الطول الحالى للخط 21,7 كم وعدد المحطات 16 محطة سطحية ومتوسط المسافة بين المحطات 1450 مترا".

وأشار إلى أنه بناء على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالبدء فى تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية، تم التنسيق بين المكتب الاستشارى والجهات المختلفة، كما تم عقد عدد من الاجتماعات لتحديد الآثار المتوقعة نتيجة توقف قطار أبوقير خلال الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع وتحديد البدائل المتاحة والمسارات المرورية التى يمكن العمل من خلالها لتقليل الآثار الناتجة خلال فترة التوقف، وتم تكليف جهاز تنظيم النقل البرى بإعداد دراسة لوسائل النقل البديلة المقترحة.

وأضاف المهندس كامل الوزير، أنه مــــن المخــطط البدء فى أعمال إزالة الخط الحالى، وأنه يتم التنسيق لتنفيذ الاعمال الاعتيادية الخاصة بالمشروع "الكبارى – المحطات".

من جانبه، أشار محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى أن مواطنى الإسكندرية يترقبون أعمال التطوير التى ستتم فى مشروع مترو الإسكندرية "أبوقير- محطة مصر" الذى سينقل آلاف الركاب يوميا، قائلا: "نعمل بالتنسيق مع وزارة النقل على توفير البديل اللازم لنقل المواطنين أثناء فترة تنفيذ المشروع، سواء من خلال وسائل النقل الجماعى أو من خلال المسارات البديلة".

وأضاف محمد الشريف: "نحن جاهزون، ومعى جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لبذل كل الجهود المطلوبة بهدف تنفيذ المشروع، مع الحرص فى الوقت نفسه على توفير بديل ملائم لنقل المواطنين".

فى الإطار نفسه، أكد اللواء أحمد العزازى، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية، أن هذا المشروع سيخدم محافظة الإسكندرية بشكل كبير، مضيفا: "نحن داعمون لنجاحه بقوة، وسنساعد فى كل ما يُطلب منّا بهدف تنفيذه فى أسرع وقت".

وخلال الاجتماع، تم التوافق على أن تتولى وزارة النقل التعاقد مع شركات النقل الجماعى، كأحد الحلول البديلة، وأنه سيتم التنسيق مع المرور بشأن المسارات البديلة.