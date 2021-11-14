مدبولى: الدولة قطعت أشواطا جيدة فى ملف الإصلاح الإدارى

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، وفدا من أعضاء المجلس التنفيذى للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وذلك على هامش اجتماع المجلس التنفيذى للمنظمة فى دورته العادية رقم 112، وحضر اللقاء الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.





ضم الوفد المهندس أحمد بن سليمان الراجحى، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، والدكتورة عهود خلفان الرومى، وزيرة الدولة للتطوير الحكومى والمستقبل بالإمارات العربية المتحدة، والدكتور محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل بسلطنة عمان، وأحمد العمومرى، الكاتب العام للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمى وإصلاح الإدارة بالمملكة المغربية، وبدر هزاع الحمد، وكيل ديوان الخدمة المدنية بالكويت، والدكتور السمانى محمد السمانى، أمين عام المجلس القومى للتدريب بالسودان، والدكتور ناصر القحطانى، مدير عام المنظمة.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تولى الإصلاح الإدارى اهتماما كبيرا، يتناسب مع طموحات وتطلعات القيادة السياسية التى وضعته ضمن أولوياتها، وبالتالى فقد قطعت مصر أشواطا جيدة فى هذا الملف، مضيفا أن مصر تضع خبراتها فى خدمة الأشقاء العرب، وعلى أتم الاستعداد للتعاون ونقل التجربة المصرية إليهم، خاصة وأن التحديات التى تواجه الدول العربية مشتركة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن مصر تعمل على قدم وساق لانتقال الحكومة المصرية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لتكتب بذلك فصلا جديدا فى تاريخ الجهاز الإدارى للدولة المصرية، من خلال تحسين وميكنة الخدمات العامة، وزيادة رضاء المواطن، لافتا إلى أن الحكومة استعدت للانتقال ليصبح بمثابة نقلة نوعية وليس مجرد نقل مقار العمل من مكان إلى آخر، حيث عملت على إعداد هيكل تنظيمى مرن للوزارات يتناسب مع طبيعة العمل الحديثة، كما نفذت خطة تدريبية بناء على تقييم إلكترونى للاحتياجات التدريبية للموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وهو المركز الذى أنشأته الحكومة المصرية ليكون بمثابة منظومة مميكنة لتقييم المتقدمين لشغل وظائف عامة، وهى آلية موضوعية مميكنة بالكامل لاختيار أفضل العناصر المتقدمة للالتحاق للعمل بالجهاز الإدارى للدولة سواء كموظفين جدد، أو لشغل وظائف قيادية.

من جانبهم توجه الوزراء، الحضور بالشكر للحكومة المصرية على جهودها فى دعم أنشطة المنظمة العربية للتنمية الإدارية، واستضافتها لمقر المنظمة فى القاهرة.

كما أشادوا بما يتحقق على أرض مصر من طفرات غير مسبوقة، حيث أثنى وزير الموارد البشرية السعودى بمستوى البنية التحتية المتطور فى مصر، وما تشهده من طفرات إنشائية متسارعة.

وفى ذات السياق، أشادت وزيرة الدولة للتطوير الحكومى والمستقبل بالإمارات العربية المتحدة، بالإصلاحات الإدارية الكبيرة التى يتم تنفيذها فى مصر، مؤكدة أن التجربة المصرية فى هذا الصدد مميزة، وتتم وفق معايير عالمية، ومن ثم تستحق أن يتم مشاركتها كنموذج يحتذى به فى الدول العربية.

وفى نهاية اللقاء، أهدى الدكتور ناصر القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، درع المنظمة، تقديرا للدعم المتواصل من جانب جمهورية مصر العربية للمنظمة.