وزير التعليم العالى يعلن بدء التجارب السريرية للقاح المصرى لكورونا

جدة - نرمين السيد - فى بداية فعاليات المؤتمر، أكد وزير التعليم العالى أن مصر اليوم تتوج جهد عدد كبير من الباحثين والعلماء الذين تحدوا الظروف واستطاعوا إنتاج لقاح مصرى، موجهًا الشكر لفريق العمل وأسرة المركز القومى للبحوث من علماء وفريق العمل البحثى وعلى رأسهم الدكتور محمد أحمد على أستاذ الفيروسات بالمركز القومى للبحوث ورئيس الفريق البحثى مبتكر اللقاح، مشيرًا إلى بداية الجائحة فى ووهان بالصين ديسمبر 2019، ورصد مصر لعدد من الحالات المصابة فى بداية مارس 2020.

وأكد الوزير على اهتمام القيادة السياسية بالبحث العلمى خاصة فى مجال إنتاج لقاحات للفيروسات الوبائية، مؤكدًا على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى العلماء المصريين، ومتابعته المستمرة لخطوات إنتاج اللقاح، وتقديم كافة أشكال الدعم لفريق العمل.

وأشار إلى أهمية دور الشريك الوطنى متمثلاً فى شركة فاكسين فالى لتحويل اللقاح من مرحلة المختبرات للإنتاج فى المصنع، وذلك فى وجود جهة رقابية وهى هيئة الدواء المصرية التى قامت بتقديم كافة الوسائل لإنتاج اللقاح، موجهًا الشكر للدكتور تامر عصام ولفريق هيئة الدواء المصرية على الجهود المبذولة.

وأعلن عن طرح لقاح آخر خلال الأيام المقبلة يعكف عليه فريق عمل من أفضل العلماء والباحثين، لكى يدخل أيضا مرحلة التجارب السريرية، معربًا عن تطلعه لنجاح اللقاحات المصرية فى مرحلة التجارب السريرية.

وخلال فعاليات المؤتمر، أطلق الدكتور خالد عبدالغفار إشارة البدء لتطعيم المواطنين المتطوعين باللقاح المصرى بمستشفى المركز القومى للبحوث، وذلك من خلال تقنية الأون لاين.

كما تم عرض فيديو قصير عن جهود المركز القومى للبحوث للتوصل للقاح المصرى.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومى للبحوث، إلى أن المركز يعد أكبر مركز بحثى متعدد التخصصات فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، ويتبع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ويضم 14 معهدًا بحثيًا مقسمًا إلى 109 قسمًا، لافتًا أن الهدف الإستراتيجى للمركز القومى للبحوث منذ إنشائه عام 1956 هو توجيه البحوث العلمية لتحقيق التنمية المستدامة فى قطاعات الإنتاج والخدمات المختلفة للدولة المصرية ومساهمة البحوث بفاعلية للتصدى للمشاكل التى تواجهها، موضحًا أن الخطط البحثية للمركز تشتمل على محور صحة الإنسان والذى يهدف إلى إجراء البحوث والدراسات والابتكارات التى تهدف إلى تطوير المنظومة الصحية للارتقاء بصحة المواطن واستحداث طرق جديدة للتشخيص والعلاج والوقاية من الأمراض.

وأشار الدكتور محمد هاشم إلى أن المركز القومى للبحوث، يمتلك مركز تميز علمى خاص بدراسة إنتاج الأمصال واللقاحات المضادة للفيروسات، وبه معامل مجهزة على أعلى مستوى تضم مجموعة من العلماء ذوى الخبرة فى مجال الفيروسات، موضحًا أنه منذ الإعلان عن ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بمدينة ووهان الصينية فى ديسمبر 2019، قامت إدارة المركز القومى للبحوث بتوجيه من وزير التعليم العالى والبحث العلمى بتشكيل فريق عمل برئاسة الدكتور محمد أحمد على أستاذ الفيروسات ومدير مركز التميز العلمى للفيروسات، والدكتور أسامة عزمى.

وعكف هذا الفريق على رصد وتتبع هذا الفيروس الخطير والتركيز على إنتاج فاكسين مضاد لفيروس كورونا المستجد تحت إشراف ومتابعة تكاد تكون يومية من الدكتور خالد عبدالغفار للاطمئنان على سير العمل وتذليل أى صعوبات طارئة.

وأكد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية أن مصر لديها كفاءات علمية عظيمة استطاعت منافسة الباحثين العالميين، وقد قام هؤلاء جميعًا بالوصول إلى إنتاج لقاح مصرى ينافس اللقاحات العالمية، مشيرًا إلى تكاتف كل الجهود لمواجهة الوباء، حيث استطاعت مصر أن تضع لها مكان وسط دول العالم لصناعة مصل مصرى، وذلك بالتعاون بين هيئة صناعة الدواء والباحثين المصريين لإنتاج الفاكسين المصرى، لافتًا إلى أنه تم إنشاء مصنع متخصص لتصنيع اللقاح، مضيفا أن المصنع الجديد سوف يكون متخصص فى تصنيع اللقاحات وهو ما يحتاج إليه المواطن المصرى موضحًا أن لقاح كوفى فاكس خضع لكل التجارب المعملية وسوف يخضع للتجارب السريرية.

ومن جانبه، أشار اللواء محسن بدوى إلى أن مصر شهدت خلال السبع سنوات الماضية تطورًا كبيرًا فى كافة المجالات بفضل القيادة الرشيدة لمصر ووطنية باحثيها الأجلاء، مؤكدًا أنه منذ اليوم الأول لتأسيس شركة فاكسين فالى كنا نتأهب لذلك اليوم، موضحًا أن الشركة تستخدم أحدث وسائل التكنولوجيا وبها أفضل العقول المصرية من علماء المركز.

جدير بالذكر أن مركز التميز العلمى للفيروسات بالمركز القومى للبحوث يمتلك كافة أدوات التشخيص المعملى الخاصة بالتعرف على فيروس كورونا المستجد باستخدام التقنيات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وقد بدأ علماء الفريق البحثى فى دراسة التركيب الجينى للفيروس المعزول، وتم وضع أول تركيب وراثى للفيروس فى مصر فى مايو 2020، وبعدها بدأ التوجه إلى محاولة تحضير وتطوير لقاح بشرى مضاد للفيروس، لتبدأ بعد ذلك الدراسات ما قبل السريرية على حيوانات التجارب فى شهر يونيو 2020، واستمرارًا للخدمات التى قام بها مركز التميز العلمى للفيروسات بالمركز القومى للبحوث، قام الفريق البحثى بتقدير الأجسام المناعية فى عينات البلازما التى كانت ترسل من بنوك الدم على مستوى الجمهورية والتابعة لوزارة الصحة، ودراسة مئات العينات وعمل التتابع الجينى لها لمتابعة تطور الفيروس، وقد تم رصد معظم التغيرات الطارئة على الفيروس فى مصر وموافاة وزارة الصحة بها، كما تم توفير خدمة اختبار المواد المخلقة ومستخلصات النباتات المحضرة فى الجامعات والمراكز البحثية المختلفة على الفيروس، وتتويجًا لتلك الجهود فى طريق البحث قرابة العامين، وبعد أن اكتملت الدراسات ما قبل السريرية، وأخذ موافقة هيئة الدواء المصرية، أصبح المركز مستعدًا للبدء فى المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية.

وتجدر الإشارة إلى أن رؤساء الفريق البحثى للتوصل للقاح المصرى المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" ضم كل من الدكتور محمد أحمد على أستاذ الفيروسات بالمركز القومى للبحوث ورئيس فريق البحث مبتكر اللقاح، والدكتورة رحاب حجازى رئيس فريق البحث المشرف على التجارب ما قبل السريرية، والدكتور أسامة عزمى الأستاذ بالمركز القومى للبحوث ورئيس الفريق المشرف على التجارب السريرية.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن جهود المركز القومى للبحوث للوصول إلى لقاح كوفى فاكس المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والإعلان عن بدء التجارب السريرية له، يأتى فى إطار إستراتيجية الدولة لتوظيف البحث العلمى للتعامل مع التحديات التى يواجهها المجتمع المصرى ومواجهة جائحة كورونا العالمية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن كافة المراكز والمعاهد البحثية التابعة للوزارة وكذلك الجامعات المصرية تتبع نفس النهج العلمى فى توظيف البحوث والدراسات الأكاديمية لمواجهة التحديات التى تواجهها قطاعات الدولة المختلفة فى مجالات الصحة، والصناعة، والزراعة، والاقتصاد، والطاقة، وغيرها من مجالات العمل المختلفة، ويأتى ذلك متوافقًا أيضًا مع النهضة البحثية المصرية فى مجال النشر الدولى حتى احتلت مصر المرتبة 30 دوليًا فى مجال النشر الدولى للبحوث.

حضر فعاليات المؤتمر الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور وليد الزواوى أمين المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور حسام عبد الغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشؤون الفنية والتخطيط الاستراتيجى، والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة.