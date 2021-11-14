فيديو.. الأسقف العام لإسنا وأرمنت يلقى عظة الأحد

جدة - نرمين السيد - ألقى الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، صباح اليوم الأحد، كلمة عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات "ON - dmc - الحياة - cbc"، وذلك فى إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.





وجاءت العظة من إنجيل قداس اليوم الذى يوافق الأحد الأول من شهر هاتور، والذى يُقرأ فيه فصل الإنجيل الذى يروى مثل الزارع ويقول المسيح بعده "مَنْ لَهُ أُذْنَانِ لِلسَّمْعِ فَلْيَسْمَعْ!". وتناول الأنبا يواقيم، بالتأمل عددًا من ملامح السمع بالمفهوم الكتابى الذى ورد فى أناجيل القديسين متى ومرقس ولوقا وفى سفر الرؤيا، وكيف رتبت الكنيسة أن تقرأ الفصول التى تتكرر فيها هذه الدعوة لسماع صوت الرب. ويتولى الكاتب الصحفى أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التى يتبادل أحبار الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.

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