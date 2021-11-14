استعلامات سكك حديد مصر.. تعرف على المواعيد

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استعلامات سكك حديد مصر، محل اهتمام الكثير من المواطنين خاصة هؤلاء المسافرين من محافظة إلى أخرى.

دوت الخليج، يرصد فى السطور التالي ما جاء بشأن استعلامات سكك حديد مصر، وإليكم التفاصيل:-

تكثر عمليات البحث عن استعلامات السكك الحديدية، فى المناسبات التى تتصل بالمحافظات حيث يسافر المواطنين من وإلى المحافظات.

استعلامات سكك حديد مصر.. مواعيد

ومؤخرًا جرى انتشار العديد من التطبيقات التى تتيح مواعيد القطارات التى تنتقل من محافظة إلى أخرى، وأيضًا تشمل تلك الخطوط التى تتصل بعدد من القرى والمناطق الحديثة.

ووفقًا لما أشارت إليه الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فإن هناك عددًا من الأرقام الساخنة التى من خلالها يمكن التواصل والرد على الاستفسارات الخاصة بالمواطنين، وتلك الأرقام هى 01220008807، وأيضًا يمكن الاتصال عبر الخط الساخن 15047، أو يمكن التواصل من خلال الوتس آب 01095444407.

ويتيح محرك البحث جوجل تطبيق سهل يضم كافة القطارات التى تتحرك من منطقة إلى أخرى، والتى تساهم فى نقل الكثير من المواطنين، كما أن هناك عددًا من القطارات التى تنقل البضائع والتى تقوم بهذا الدور فى إطار ما تحدده هيئة النقل والسكك الحديدية.

مواعيد قطارات القاهرة والإسكندرية

ونشير فى السطور التالي ما جاء بشأن أهم القطارات التى تنتقل من وإلى مكان آخر، خاصة تلك التى تصل إلى محافظة القاهرة وأيضًا محافظة الإسكندرية.

ومن ضمن الخطوط التى تتصل من القاهرة إلى الإسكندرية، هو قطار رقم 119، والذى ينطلق من 5 صباحًا، وأيضًا القطار المنطلق من القاهرة إلى الإسكندرية والذى ينطلق فى تمام الساعة 6 صباحًا.

وأيضًا القطارات التى تنطلق من القاهرة إلى الإسكندرية vib، والذى ينطلق فى تمام الساعة الثامنة مساءً.