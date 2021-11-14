/661260/ماتيوس-كوستا-عن-نزول-المشجعين-الملعب-محمد-صلاح-لا-يأتي-كل-يوم-لأنجولا

كشف الأنجولي ماتيوس كوستا قائد منتخب أنجولا السابق، عن رأيه في نزول جمهور منتخب بلاده لأرضية ملعب المباراة أمام مصر لإلتقاط الصور، مع الفرعون محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال كوستا في تصريحات ما بعد مباراة مصر وأنجولا، في لقاء الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين.

كوستا عن سبب نزول المشجعين ملعب المباراة

وقال: "عندما ترى ميسى ورونالدو فتذهب لكي تلتقط صورة معهما، ومحمد صلاح واحد من أفضل لاعبي العالم ولا يأتي لـ انجولا كل يوم، كانت فرصة طيبة والمشجعون كانوا حريصين على التقاط الصورة معه لأنه لاعب من نوعيه خاصة".

شهدت مباراة مصر وأنجولا بالجولة الخامسة من الدور الاول من تصفيات أفريقيا لكأس العالم، على توقف المباراة ثلاث مرات بسبب نزول مشجعين من جمهور المنتخب الأنجولي، لإلتقاط بعض الثور مع محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، والمرشح الأقوى لعام 2021 بحصد الكرة الذهبية.

وشهدت الدقيقة الـ 8 من عمر مباراة منتخب مصر وانجولا على حدث تاريخي، لمحبي ومشجعي المنتخب الجابوني، خروج قائد المنتخب ماتيوس جاليانو كوستا.

وأعلن ماتيوس جاليانو كوستا، قائد منتخب أنجولا اعتزاله اللعب الدولي بعد مباراة مصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

تصريحات قائد أنجولا قبل الإعتزال

وقال كوستا لاعب بوافيستا البرتغالى في تصريحات نقلها مراسل راديو أون سبورتس، إنه لم يجد مناسبة أفضل من وجود منتخب مصر في أنجولا ليعلن اعتزاله دوليا ليكون نهاية تمثيله لبلاده مرتبطا بمواجهة كبرى مثل لقاء الفراعنة لتبقى ذكرى عالقة فى أذهانه.

وواصل لاعب وقائد أنجولا: "وجود محمد صلاح أفضل لاعب بالعالم حاليا، فى المباراة يزيد من أهمية الحدث ويزيد حلاوة ذكرى اعتزاله".

تشكيل منتخب مصر أمام اتجولا

في حراسة المرمى: محمد الشناوي .

خط الدفاع: أكرم توفيق – أحمد حجازي – أيمن أشرف – أحمد فتوح .

خط الوسط: ومحمد النني – عمرو السولية – عبدالله السعيد.

في خط الهجوم: محمد شريف – مصطفى محمد – محمد صلاح .