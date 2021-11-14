/661261/وكيل-صحة-النواب-مصر-تعاملت-مع-أزمة-كورونا-بشكل-جيد-ولم-تنهار-مثل-غيرها

قال محمد زكي الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه في الالفية الثالثة والجمهورية الجديدة اصبح لدينا قيادة سياسية تدرك دور الشباب وانهم المستقبل وهى روية ثاقبة، مضيف"سعدت شخصيا بما قدمته التنسيقية والأفكار التي طرحتها التنسيفية خلال إعلان الاستراتيجية".

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وأضاف، في كلمته خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن العالم كله دخل بسرعة في جائحة كورونا وكانت غير متوقعة، وكانت هناك جوائح سابقة شهدها العالم من قبل مثل الإنفلونزا الأسبانية، مشيرا إلى أن كورونا جاءت عنيفة وغير مسبوقة ولم تسثنى منها دولة.

وكيل صحة النواب: مصر تعاملت مع أزمة كورونا بشكل جيد ولم تنهار مثل غيرها

وأردف، كنت أعتقد بحكم خبرتي أن الانظمة الصحية في الدول المتقدمة هى منظمة وأنها ستصمد ولكن الحقيقة أن الصورة مختلفة والأنظمة الصحية إنهارت، والدول التي كانت تجتهد في منظومتها مثل مصر، كان تعاملها جيد مع الأزمة ولم تنهار مثل غيرها من الدول، وكانت رؤية مصر واضحة في التعامل وكان هناك استعداد واضح، ونحن مررنا بتلك الاَأزمة مثل باقي الدولة ولكن كانت هناك إدارة أزمة جيدة وقرارات حاسمة من القيادة السياسية.