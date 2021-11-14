/661265/إصابة-عجوز-بحروق-من-الدرجة-الأولى-والثانية في حريق-بشقته-بالإسماعيلية

شهدت منطقة المساكن الجديدة بمدينة القنطرة شرق في الإسماعيلية، اليوم الأحد، إصابة عجوز 55 عامًا، بحروق من الدرجة الأولى والثانية في الساقين والذراعين والوجه والصدر وأجزاء من منطقة الظهر وصلت نسبتها إلى 90% من جسده، في حريق اندلع في منزله.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة عجوز في حريق منزله بالقنطرة شرق بالإسماعيلية

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إشارة من مأمور قسم شرطة القنطرة شرق يفيد باندلاع حريق في إحدى المنازل بمنطقة المساكن الجديدة التابعة لمدينة القنطرة شرق، وإصابة حسين إبراهيم عبد الرحمن، 55 عامًا، بحروق من الدرجة الأولى والثانية في الساقين والذراعين والوجه والصدر وأجزاء من منطقة الظهر وصلت نسبتها إلى 90% من جسده، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية برئاسة العميد خالد كامل، مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، إلى مكان الحريق للسيطرة عليه قبل امتداده للمنازل المجاورة.

سيارتين إسعاف

وكما دفع الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارتين إسعاف لمكان الحادث، وعلى الفور تم نقل المصاب إلي مركز القنطرة شرق الطبي، وتمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على الحريق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق أخر اليوم شهد طريق أسوان الزراعى نجع الجلايله دائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق بعد اختلال عجلة القيادة بيد السائق. مما أسفر عن الحادث إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، وعلى الفور تم نقل المصابين إلي مستشفى دار السلام المركزى، وتم الدفع بقوات إدارة المرور وقوات تأمين الطرق إلى مكان الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق بعد توقفه جزئيا.

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بانقلاب سيارة على الطريق الزراعى أسوان القاهرة ووجود مصابين من جراء الحادث.

التحريات الأولية

وبالأنتقال والفحص أتضح من خلال التحريات الأولية، التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، والمقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن ذلك محمد مصطفى على ٣٩ سنة بإشتباه كسر بالكتف الأيسر و يحيى صابر محمد ٤٠ سنة بكدمات بالصدر وإشتباة كسر باليد اليمنى وسماح محمد خليفة ٤٣سنة بإشتباه كسر بالعمود الفقرى ورجب عبد المنعم أحمد ٦١ سنة بإشتباه كسر بالعمود الفقرى وصادق حمادة بخيت ٦٥ بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وعبد الرحيم فوزى صبرى ٤٣ سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وأحمد محروص مساعد ٣١ سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

قوات تأمين الطرق

وعلى الفور تم نقل المصابين جميعا إلي مستشفى دار السلام المركزى، وتم الدفع بقوات إدارة المرور وقوات تأمين الطرق إلي مكان الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق بعد توقفه جزئيا وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.